«الشؤون»: تفعيل الدور الرقابي للفرق الميدانية

وطن النهار

في ظل التطورات المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا وانسجاماً مع التدابير الاحترازية الصادرة من السلطات الصحية المختصة، اجتمعت لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الاجراءات الاحترازية الصحية في وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بالانابة صالح العجيل، وذلك لمتابعة آخر التطورات والملاحظات الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية حسب القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات الجهات المعنية في الوزارة لمجابهة الموجة الجديدة من الوباء المتفشي لفيروس كورونا «اوميكررون».

هذا وقد شددت اللجنة على تفعيل الدور الرقابي للفرق المشكلة من قبل اللجنة بالكشف والمراقبة على جميع الادارات داخل مبنى الوزارة والقطاعات والادارات التابعة لها خارج المبنى الرئيس للوزارة، على ان يتم التنبيه ومن ثم مخالفة كل من لا يلتزم بلبس الكمامة او الاستهانة والاستهتار بالقرارات بالاجراءات الصحية معرضا نفسه والآخرين للاصابة بالفيروس.

واكد ان تشكيل هذه اللجنة ليس من اجل التشديد على الموظف والمراجع في عمله، وانما هي اولا للحفاظ على سلامة الموظف والعاملين والمراجعين وهي تفعيل لقرارات مجلس الوزراء التي تطبقها الوزارة.

