«الأشغال»: تنفيذ المبنى الشمالي الجديد لـ«المحاسبة» قريباً

وطن النهار

كشفت وزارة الاشغال العامة عن تشكيل فريق عمل متخصص لادارة مشروع المبنى الشمالي الجديد ديوان المحاسبة على اكمل وجه، لافتة الى انه تتم مراجعة مخططات المشروع لمراحل المشروع المختلفة وكذلك يتم التنسيق مع الجهة المستفيدة والجهات الحكومية ليتم استكمال المشروع وتجهيزه لمرحلة الطرح بالتنفيذ.

وكانت الوزارة قد ابرمت (دراسة وتصميم الاشراف على المبنى الشمالي) كتعاقد مباشر مع المصمم الأصلي للمبنى الجنوبي للديوان وبقيمة تبلغ نحو 423 الف دينار، خاصه وأنه يمثل امتدادا للمبنى الجنوبي الحالي لاستيعاب تزايد اعداد الموظفين ومواكبة التطورات الحديثة بعملية التدقيق.

الجدير بالذكر ان مشروع المبنى الشمالي الجديد لديوان المحاسبة عبارة عن مبنى مماثل للمبنى الحالي لديوان المحاسبة ويقع في منطقة الشويخ الادارية على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويتكون ايضا من ثلاثة ابراج متوازية ترتبط فيما بينها بجسور افقية وتحيط بها من الخارج واجهة زجاجية شفافة تعبر عن مفهوم الشفافية الذي يتبناه الديوان كما يمتد على 7 ادوار متكررة، اضافة الى سردابين مخصصين لمواقف السيارات وملجأ بمساحة بناء تبلغ 64 الف متر مربع.

ويحتوي المشروع على مميزات اضافية بتصميمه كمبنى صديق للبيئة يحقق مواصفات المباني الخضراء المستدامة، ومن اهمها تجسيد اهتمام ديوان المحاسبة بتفعيل التنمية المستدامة على كل الاصعده، فيما صمم المبنى الجديد كتوأم للمبنى القائم ليشكل مع مبنى مواقف السيارات الواقع بينهما مشروعا متكاملا وتحفة معمارية جديدة، كما سيتم ربط المبنيين عبر جسر للمشاة اعلى مبنى مواقف السيارات الحالي بعد اضافة دورين اعلاه.

