وزيرة البلدية أقرت تخصيص جنوب القيروان لـ«الرعاية السكنية»

وطن النهار

صادقت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس على قرار المجلس البلدي تخصيص أرض جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، فيما اعترضت الفارس في الكتاب الموجه لرئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الخاص بشأن التصديق على جدول أعمال المجلس البلدي، على 4 قرارات أبرزها، مقترح العضو أحمد هديان تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والمجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للتنسيق بينهم بشأن تطوير حديقة القصر الأحمر كوحدة تراثية متكاملة، واستغلال المساحات في الحديقة لإقامة الأنشطة المتنوعة، وذلك بسبب عدم اختصاص البلدية وعدم وجود طلب مقدم من الجهات المختصة بهذا الشأن مثل المجلس الوطني وهيئة الزراعة.

واعترضت على زيادة عدد المداخل والخارج في قطعة 3 في منطقة النسيم وهو الاقتراح الذي تقدم به العضو أحمد هديان، واقتراح العضو علي بن ساير بشان استحداث مستوصف في منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة.

