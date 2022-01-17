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البغلي تقصت تطبيق لائحة الإعلانات التجارية


تقدمت عضو المجلس البلدي المهندسة مها البغلي بسؤال بخصوص تطبيق لائحة الاعلانات التجارية، لافتة الى انه ينص البند «ثامناً» من المادة «الرابعة عشرة» للاشتراطات الخاصة للائحة الاعلانات التجارية «ان لا تقل المسافة بين اللوحة والأخرى عن «50 متراً» على امتداد الشوارع التجارية» تشمل اللائحة اشتراطات متعددة بخصوص حجم الاعلانات ومواقعها والمسافات بينها.
واكدت البغلي انه في الآونة الأخيرة لاحظنا زيادة مفاجئة لعدد وكمية هذه الاعلانات في الطرق الرئيسة بشكل مشوه ويسبب تلوثا بصريا مزعجا كما ان بعضها يعيق رؤية اللوحات الارشادية وبعضها يسبب ازعاجا للنظر من قوة الاضاءة الصادرة منها خاصة عند الاشارات المرورية.


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