نبيلة الملا عضواً في «استشاري الأمم المتحدة لنزع السلاح»

وطن النهار

انضمت السفيرة نبيلة الملا لعضوية كل من المجلس الاستشاري لمسائل نزع السلاح (ABDM)، ومجلس امناء معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR) التابعان لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بناء على دعوة وتعيين من قبل انطونيو غوتيريش امين عام الأمم المتحدة. وستستمر عضويتها لمدة عامين ابتداء من عام 2022.

يعمل اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم خمسة عشر بصفتهم الشخصية ولا يمثلون حكوماتهم. وتجدر الاشارة الى ان غالبية المقاعد بالمجلس المذكور كان يشغلها الذكور، ولكن هناك مساعٍ متواصلة لتحقيق تمثيل جندري متوازن بين اعضاء المجلس الخمسة عشر، حيث تنضم السيدة الملا الى سبع عضوات اخريات في مجلس الادارة لمواصلة ارثها الرائد في «اختراق الحاجز الزجاجي» للنساء في الشرق الأوسط.

