الحكومة نحو آليات جديدة لاستباق الأزمات.. وإدارتها

مال وأعمال

كثيراً ما تواجه الحكومات حول العالم انتقادات حول طبيعة مواجهة الأزمات، خاصة المفاجئة منها وغير المتوقعة. وفي حين أثنت مؤسسات دولية متعددة على إدارة الحكومة الكويتية لأزمة جائحة كورنا، تبقى الحاجة وفقا لمصادر اقتصادية مطلعة، الى اَليات أكثر تطوراً ليس فقط للتعامل مع الطوارئ والأزمات بل للتنبؤ بها والتحوط تجاهها. ووفقا للمصادر، فإن الجهات الحكومية المعنية ناقشت في الآونة الأخيرة أفضل السبل للتعامل مع المستجدات والمخاطر ذات التأثير على المجتمع والاقتصاد، حيث استحسنت بعض الاَراء لتطوير التعامل، فيما يتم استطلاع افضل الطرق لمجابهة المخاطرفي المستقبل. وبينت المصادر ان تشكيل هيئة دائمة لاستشراف الأزمات والتنبؤ بها أمر مطروح، لكن يبقى اختيار الكوادر أحد الاشكاليات، حيث ان هكذا ادارة تتطلب كفاءات سياسية واقتصادية وصحية وغيرها، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت. وتابعت المصادر قائلة «هناك فعاليات اقتصادية عدة دعت لتحديث انظمة مواجهة المخاطر، والجهات لمعنية تتابع افضل الرؤى». ونوهت الى أن وجود هيئة فاعلة لادارة الأزمات سغني عن تشكيل عدة لجان في كل أزمة، كما سيجعل القرار واضحاً ومؤثراً وقاطعاً للحد من الخسائر. ورأت المصادر أن ازمة جائحة كورونا كانت درساً قاسياً وعلى الجميع التعلم منه، فالأزمات لا تنذر أحداً بقدومها لكن يمكن التحوط منها بالاستمرار في اليقظة والتحوط. ومن متطلبات إدارة الأزمات، التخطيط المناسب، فإن لم يكن هناك خطط لمواجهة الأزمات فإن الأزمات سوف تنتهي بالطريقة نفسها كل مرة، ويعد التخطيط من المهام الأساسية فهو يساهم في منع حدوث الأزمة أو التخفيف من آثارها وتلافى عنصر المفاجآت المصاحب لها. كما أن التخطيط يتيح لفريق عمل إدارة الأزمات القدرة على إجراء رد فعل منظم وفعّال لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة غير المخطط لها التي قد تصاحب الأزمة. ولا بد من إيجاد وتطوير نظام إداري مختص يمكّن من التعرف على المشكلات وتحليلها ووضع الحلول لها بالتنسيق مع الكفاءات المختصة، والعمل على جعل التخطيط للأزمات جزءًا هامًا من التخطيط الاستراتيجى، مع التأكيد على أهمية وجود نظام فعّال للإنذار المبكر.

