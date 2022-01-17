السطو على شحنات ضخمة من «أمازون» و«يو بي إس» و«فيدكس»

مال وأعمال

انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر أكواماً من الصناديق الفارغة المتناثرة بجانب خطوط السكك الحديدية في مقاطعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، حيث قالت شركات الشحن إنها شهدت ارتفاعاً كبيراً في عمليات السطو على خطوط السكك الحديدية.

ويعود بعض الصناديق الفارغة والملقاة على قضبان السكك الحديدية إلى شركات يو بي إس، وأمازون، وفيدكس.

من جانبها، قالت شركة يونيون باسيفيك، وهي إحدى أكبر شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة، إنها قد تتجنب العمل في مقاطعة لوس أنجلوس بعد تصاعد السرقات، حيث ألقت باللوم على تراخ في الملاحقة القضائية للمجرمين. وأضافت أن الحاويات والقطارات مغلقة، لكن يمكن اقتحامها.

يأتي ذلك، بعد أن قالت يونيون باسيفيك الشهر الماضي في خطاب إلى المدعي العام في لوس أنجلوس إنها شهدت زيادة بنسبة 160% على أساس سنوي في السرقات عبر مقاطعة لوس أنجلوس، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNN». فيما طلبت شركات حماية وأنظمة دفاعية في وسائل النقل التابعة لها.

