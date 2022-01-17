مؤشرات البورصة تتراجع جماعياً مع جني الأرباح

مال وأعمال

اطاحت عمليات جني الارباح على الاسهم القيادية التي شهدت ارتفاعات خلال الاسبوع الماضي بالمؤشرات وذلك في اول تراجع لها أمس بعد صعود متواصل استمر لخمس جلسات متتالية ما أسهم في تراجع القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنحو 26 مليون دينار وبنسبة 0.06 في المئة، لتتراجع من 43.424 مليار دينار إلى 43.398 مليار دينار.

واشار المحللون الى ان هذا التراجع يعد امر ايجابيا لالتقاط الانفاس واستقرار الاسهم عند مستويات سعرية جيدة لتبدأ من جديد الانطلاقة في ظل الايجابيات التي تحيط بالسوق منذ بداية العام الحالي خاصة مع كسر الخام الكويتي حاجز 85 دولارا.

وتراجعت سيولة البورصة أمس بنسبة 19.8 في المئة لتصل إلى 84.3 مليون دينار مقابل 105.14 ملايين دينار بالأمس، كما تقلصت أحجام التداول بنحو 21.5 في المئة لتصل إلى 353.4 مليون سهم مقابل 450.23 مليون سهم بجلسة الخميس.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.06 في المئة وبنحو 4.5 نقاط إلى 7384.9 نقاط، وتقلص السوق الأول بنسبة 0.03 في المئة وبـ 2.6 نقطة إلى 8055.4 نقطة ، وهبط المؤشر «رئيسي 50» بنسبة 0.07 في المئة وبـ 4.5 نقطة إلى 6379.5 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14 في المئة وبنحو 9 نقاط إلى 6065.4 نقطة.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات تراجعاً أمس بصدارة قطاع التكنولوجيا الذي انخفض بنسبة 1.92 في المئة، بينما ارتفعت 5 قطاعات يتصدرها قطاع المواد الأساسية بنحو 0.91 في المئة، في حين استقر قطاعا الرعاية الصحية والمنافع. وضغط على التعاملات تراجع 6 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ1.92%، بينما ارتفعت 5 قطاعات تقدمها المواد الأساسية بـ0.91%، فيما استقر قطاعا الرعاية الصحية والمنافع. وتصدر سهم «أولى تكافل» القائمة الحمراء بـ8.24%، بينما جاء «استهلاكية» على رأس الارتفاعات بـ4.03%.

وحول الأنشط تداولاً، تقدم سهم «جي إف إتش» المستقر نشاط الكميات عند 36.46 مليون سهم، بينما تصدر «بيتك» السيولة بقيمة 16.25 مليون دينار، بنمو 0.67%.

