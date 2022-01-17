بشأن أهمية «حماية العملاء» «الأهلي» يواصل تدريب موظفيه

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) مؤخرًا عن تدريب غالبية موظفيه من خلال دورات التعلم الإلكتروني لزيادة الوعي بشأن «دليل حماية العملاء» الخاص بالبنك والذي يهدف إلى حماية عملاء البنك.

وقد أفاد علي بو حمد – رئيس وحدة الشكاوي وحماية العملاء، بأن دليل حماية العملاء يتضمن مجموعة مهمة من التعليمات التي تكمل التوجيهات والإرشادات الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وقد قام البنك الأهلي الكويتي بتحديث وتطوير سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ومبادئ جديدة تتوافق مع المتطلبات الواردة في دليل حماية العملاء، ويتم التدريب على تفعيل هذه الضوابط ووضعها موضع التنفيذ لكل من الموظفين والعملاء.

وتمثل ورش العمل التي ستقام في الفترة المقبلة استمراراً لجهود البنك الأهلي الكويتي لتأكيد أهمية حماية العملاء. ويحتوي دليل حماية العملاء على مجموعة من المبادئ العامة التي تهدف إلى تعزيز حماية عملاء البنوك وخلق بيئة مناسبة للحفاظ على حقوقهم، وهو يتوافق مع تعليمات وضوابط الجهات الرقابية، وخاصة بنك الكويت المركزي.

