دولة عربية ضمن ممتلكي اليورانيوم

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(CNN) –يعد اليورانيوم عنصرا شائعا نسبيًا في قشرة الأرض. فهو معدن شائع مثل القصدير أو الزنك، وهو مكون من معظم الصخور وحتى البحر. ووفقًا لبيانات الرابطة النووية العالمية يعد إجمالي موارد العالم من اليورانيوم، كما هو الحال مع أي معدن أو معدن آخر، غير معروف بالضبط. ولكن المقياس الوحيد ذو المغزى لأمن التوريد على المدى الطويل هو الاحتياطيات المعروفة في الأرض التي يمكن تعدينها.

ونسبة للبيانات المتاحة من الرابطة النووية العالمية لعام 2019، تصدرت أستراليا الحصة الأكبر لموارد اليورانيوم نسبة وصلت %28 من الحصة العالمية، لتليها كازاخستان بنسبة %15 ثم كندا بنسبة %9 من الحصة العالمية. ومن بين الدول احتلت دولة عربية واحدة وهي الأردن قائمة الدول بحصة عالمية وصلت نسبتها إلى%1 من موارد اليورانيوم في العالم.

