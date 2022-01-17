«وفرة للاستثمار»: التشكيل الحكومي خطوة لإنقاذ الاقتصاد

مال وأعمال

تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن ديسمبر والختامي عن 2021 التشكيل الحكومي الجديد، موضحا أنه ومع الإعلان عن التشكيل بعد مخاض طويل فقد ابدت الكثير من الأوساط الاقتصادية ارتياحها من اختيارات الحكومة لحقيبتي المالية والتجارة حيث نستطيع القول ان الحكومة طبقت في هذين الاختيارين مبدأ (التكنوقراطية) فصادفت الحقائب أهلها فكل من الوزيرين من داخل الوسط ويعلمون علم اليقين التحديات والمعوقات ومتطلبات الاقتصاد الكويتي كافة، والسؤال القديم الجديد مستمر: هل ستساعد السياسة الاقتصاد في تحقيق أهدافه وانتشاله من عثراته أم ستحول دون ذلك؟، ومضيفا ان الأيام القادمة والممارسات العملية ستكون قادرة على حل اللغز والاجابة على السؤال، حيث انها فرصة قد لا تتعوض كثيرا بوجود كوادر كويتية شابة في موقع المسؤولية وهو ما نادينا به كثيرا.

أبرز أحداث 2021

الى ذلك، عرج تقرير «وفرة للاستثمار الدولي» الى أبرز وأهم 9 احداث اقتصادية بالكويت في 2021 وهي:

1 إقرار موازنة الكويت ل 2021/ 2022 والذي تضمن اهم البنود منها أن الإيرادات المتوقعة هي 10.9 مليارات دينار فيما أن المصروفات المتوقعة هي 23 مليار دينار وذلك على أساس سعر برميل النفط مقترح بـ 45 دولاراً للبرميل علما أن سعر التعادل بين المصروفات والايرادات هو 90 دولارا للبرميل.

2 اعلان بنك الكويت المركزي عن صدور التقرير الاقتصادي للعام 2020 والذي تضمن اهم البنود منها: دخول الكثير من الدول في مرحلة الركود الاقتصادي بسبب جائحة كورونا وان الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي والمتمثلة في ارتفاع بند المصروفات والاعتماد على النفط والهيمنة الحكومية على النشاط الاقتصادي ومحدودية دور القطاع الخاص.

3 اعلان وزارة المالية عن اداء الصندوق السيادي الكويتي والذي تضمن ان حجم الصندوق بلغ 700 مليار دولار تقريبا وهو الثالث عالميا حيث بلغ ارتفاع أداء الصندوق 33% خلال عام واحد ومتفوقا على ما حققه النفط خلال ال 5 سنوات الماضية.

4 تخفيض وكالة «S&P» التصنيف السيادي الائتماني للكويت من المرتبة (AA ) الى المرتبة (A+) مع نظرة مستقبلية سلبية، وقد عرجت الوكالة الى اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمصدر رئيسي للدخل مع الإشادة ببعض الجهات بالكويت منها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

5 أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها عن الكويت البعثة والذي أشاد فيه بنجاح الحكومة في التعامل مع جائحة كوفيد 19 بتطعيم اكثر من 70 % من سكان الكويت، كما عرج التقرير الى ضرورة الاهتمام بمصادر دخل مستدامة وخطورة الاعتماد على النفط والحد من الهدر بالمصروفات / ركز التقرير على ان الخلاف بين السلطتين أعاق انجاز الكثير من مشروعات القوانين المهمة منها قانون الدين العام .

6 حددت وكالة موديز نقاط القوة والضعف بالاقتصاد الكويتي والذي جاء فيه ان امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية وايضا ضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية والاعتماد الكبير على القطاع النفطي فضلا عن الانفاق على الأجور والدعم الذي يلتهم أكثر من 75 % من الانفاق العام واخيرا العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة.

7 نجاح بورصة الكويت بالاشتراك مع هيئة أسواق المال والمقاصة الكويتية في تطوير البنية التحتية للسوق وطرح العديد من الأدوات الاستثمارية مما يعزز ثقة المستثمرين والصناديق الأجنبية وغيرهم. وقد نجحت بورصة الكويت في تداول حقوق الأولوية على الأسهم المدرجة للمرة الأولى في يونيو 2021. علاوة على نجاحها في تنظيم المزادات والتي كان اخرها في ديسمبر 2021. والتي شاركت فيه جهات عدة منها شركة وفره للاستثمار الدولي.

8 أطلاق بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في هذا الصدد حملة توعوية مشتركة حول مجموعة من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.جاء ذلك في تصريح مشترك لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في 28 نوفمبر 2021 ، وتهدف للتوعية بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية، نظراً للتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت، مما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلًا عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال، وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية تعد مجازفة خطرة من قبل الأفراد على وجه الخصوص.

9 تحذير من الركود التضخمي

برز في الآونة الأخيرة مصطلح جديد يسمى (الركود التضخمي) أي ان هناك نمواً اقتصادياً ضعيفاً يرافقه تضخم وتحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو اقتصادي ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار.. ونعتقد ان البعض بالكويت بدأ يشعر بهذه الظاهرة في الآونة الأخيرة.

