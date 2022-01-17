«بوبيان تكافل» طرحت «بوبيان درايف»

مال وأعمال

أطلقت شركة بوبيان تكافل (عضو مجموعة بنك بوبيان) أول برنامج من نوعه على مستوى الكويت، يكافىء السائقين الملتزمين بجوائز وهدايا ومزايا عديدة أطلقت عليه اسم (بوبيان درايف) Boubyan Drive في إطار حرص الشركة على المساهمة في الحفاظ على سلامة وأمان الجميع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ابراهيم الخزام «سعداء بإطلاق البرنامج ضمن تطبيقنا للهواتف الذكية في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية حرصا منا على سلامة الجميع من المواطنين والمقيمين في الكويت لاسيما مع ارتفاع عدد الحوادث اليومية خلال القيادة في السنوات الاخيرة وارتفاع أعداد الضحايا». وأضاف «ابرز ما يميز البرنامج أنه مفتوح للمشاركة للجميع سواء كانوا عملاء للشركة أو غيرهم لان الهدف هو تعميم الفائدة للجميع وأن يحصل الجميع على فرصة للمشاركة في البرنامج بما يحقق السلامة والامان على الطرقات».

وأشار الى أن فكرة البرنامج تعتمد على متابعة سلوك السائقين رقميا مع منحهم فرصة الحصول على مكافآت أسبوعية وخصومات من خلال كسب نقاط بناء على عادات القيادة للمشارك.

وتعتمد فكرة البرنامج على اعتماده على خاصية الاستشعار حيث يتم جمع بيانات القيادة الخاصة بك، بما في ذلك التسارع، والمكابح (البريك)، والانعطاف، والسرعة، واستخدام الهاتف المحمول، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تؤثر على سلوك القيادة. وتعمل خاصية بوبيان درايف على استكشاف رحلاتك تلقائيا من خلال أنظمة الاستشعار في جهازك المحمول (مثل نظام تحديد المواقع، مقياس التسارع ونظام تحديد الاتجاه وما إلى ذلك) لقياس الاداء في القيادة وبعد كل رحلة قيادة يتم تحليلها وتحليل النتائج المرتبطة بها.

ونوه الخزام ان الامر لا يقف عند المشاركة فقط وتحليل نتائج اسلوب القيادة بل يتعداه الى منح المشاركين الملتزمين والذين يحصلون على درجات جدية وجوائز وهدايا مقدمة من الشركة ومن بنك بوبيان كجزء تحفيزي لهم للاستمرار في القيادة الآمنة.

وأضاف «يتم تحديد درجة المشارك الإجمالية وتكون جميع الدرجات من صفر إلى عشرة حيث يتم تسجيل درجات كل رحلة على حدة وبعد ذلك يتم تجميع النقاط ومن ثم منح القائد المكافأة التي يستحقها مع منحه خيارات مختلفة تتعلق بهدايا وخصومات وغيرها.

كما يوفر التطبيق ايضا مسابقات من وقت لآخر حيث سيتلقى المشاركون في البرنامج إشعارات بالتحديات التي سيطرحها التطبيق وفي حال قبول المشارك الدخول فيها فانه سيكون أمام فرص للفوز بجوائز قيمة.

من ناحية أخرى قال الخزام ان العام الماضي كان مميزا للشركة على كل المستويات سواء من خلال المبادرات الرقمية التي أطلقتها أو المنتجات والخدمات المميزة حيث تم إطلاق (تطبيق بوبيان تكافل) والذي يعد بمثابة فرع الكتروني لشركة بوبيان تكافل قادر على بيع العديد من المنتجات التأمينية مع الخدمات الاخرى التي يقدمها للعملاء إلى جانب تجديد الموقع الالكتروني بتجربة حديثة ومميزة للعملاء.

