«بيتك تكافل»: برنامج تدريبي للموظفين في مكافحة غسل الأموال

مال وأعمال

نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية برنامجا تدريبيا لموظفيها في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقد شملت موضوعات التدريب بيان مخاطر عدم الامتثال لقوانين وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والاثار السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد محليا وعالميا، وآلية تطبيق الاجراءات والضوابط الواجبة، ووسائل وصور الاحتيال والتلاعب، مع بعض التطبيقات العملية على المجال التأمينى، وذلك ضمن اهتمام الشركة المتواصل بالارتقاء بمستوى اداء موظفيها وتطوير قدراتهم العملية نحو الالتزام بتطبيق الضوابط والاجراءات فى هذا المجال وتعريفهم باخر المستجدات والتطورات فيه.

وقد استغرق البرنامج 4 أيام عن طريق الأون لاين من خلال برنامج ZOOM، وتم تقسيم محاضراته على مدار الأسبوع، حيث قام المحاضر بشرح وتوضيح أساليب غسيل الأموال وكيفية تجنب الوقوع في حيل المتلاعبين خاصة في مجال التأمين، من خلال ادوات تدريبية متنوعة مع التركيزعلى الموضوعات الراهنة التي استجدت على المستوى المحلي والدولي، وشرح المتطلبات القانونية للجهات الرقابية في الكويت، وايضاح نوع العقوبات في حال المخالفة.

وقد أبدى المشاركون تفاعلا كبيرا مع محتوى البرنامج ومحاوره وما تضمنه من معلومات عن أحدث أساليب غسل الأموال وسبل ضبطها، ورفع تقاريرالاشتباه الى الجهات المعنية، كما أبدوا حماسهم لتطبيق ما تعلموه في واقع أعمالهم اليومية.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن خطة الشركة الهادفة الى تعزيز التوعية بكل ما يستجد في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والالتزام بتعليمات الجهات الرقابية مع تعريف الموظفين باحدث التطورات، ونشر هذه الثقافة بين العاملين لتحقيق المسؤولية القانونية والالتزام بنظم وإجراءات مزاولة الاعمال فى قطاع التامين الخاضع لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

