«وربة» كشف الفائزين في سحب «السنبلة» الكبير

مال وأعمال

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن عام 2021م وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة عبر إذاعة 360 FM.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توج عدنان عبد الله طعمه الخالدي بالجائزة الكبرى والبالغة 200,000 د.ك، بينما توجت فاطمة علي حمد المجبل بالجائزة البالغة 50,000 د.ك، وبالنسبة لجوائز الـ 10,000 فقد توج بها 5 فائزين لكل فائز مبلغ 10,000 د.ك بإجمالي 50,000 د.ك وهم التالية أسماؤهم: حامد منيف عقيل سوهج، فهد محمد سيف خليفان الديحاني، صالح أحمد صالح عبد الله، خالد علي عبد الله المنصوري، فالح مزيد مطلق وشيتان الرشيدي.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول حملة السنبلة عام 2022، يواصل بنك وربة بتتويج 10 رابحين بمبلغ 1,000 د.ك لكل فائز أسبوعيا. وعن السحوبات الكبرى فسيكون هناك سحب ربع سنوي على مبلغ 250,000 د.ك بمعدل 4 سحوبات خلال العام، حيث سيكون السحب الأول في أبريل، بينما سيكون السحب الثاني في يوليو، وعن السحب الثالث فسيكون في أكتوبر، أما السحب الرابع والأخير فسيكون في يناير 2023م. وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الاسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لا زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهرين كاملين للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

