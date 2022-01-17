منصة «الوطني» التعليمية.. ثورة شاملة في التدريب الرقمي

مال وأعمال

قامت إدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني بإحداث تطور كبير وشامل في المنظومة التدريبية للموظفين خلال الفترة الماضية سواء في أدوات التعلم والتدريب المدمج المتمثل في منصة الوطني التعليمية أو في جهودها نحو نشر ثقافة تدريب رقمية شاملة عبر كل فروع البنك المنتشرة في 4 قارات ونحو 14 دولة حول العالم من شنغهاي شرقا وحتى نيويورك غربا وذلك تماشيا مع استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي.

وتشكل منصة بنك الكويت الوطني التعليمية «NBK E-Learning Hub» والتي شهدت تطوير وتحديث كبير في عام 2021 ثورة شاملة في مفهوم التدريب عبر الاستفادة من التكنولوجيا لجعل التعلم الإلكتروني أكثر جاذبية وفاعلية لكل الموظفين إضافة إلى مساهمتها في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لمنظومة التدريب لتصبح «التعلم المستمر» بهدف تحقيق النمو الشخصي والمساهمة في الاستثمار بمواهب ومهارات الموظفين وهو ما يصب في تحقيق نمو مستدام لصالح البنك. وبهذه المناسبة قال مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك الكويت الوطني احمد درويش: «اتخذنا خطوات مهمة لضمان تمتع موظفي البنك بتجربة تعلم أكثر جاذبية، حيث طورنا خلال عام 2021 منصة الوطني التعليمية لجعل العملية التدريبية أكثر سهولة وفاعلية وذلك تماشيا مع التزام الموارد البشرية بنشر الثقافة الرقمية وضمن استراتيجيتها الشاملة لتحسين تجربة موظفي الوطني في التعلم.

وأضاف درويش أن المنصة التعليمية للبنك متاحة لجميع الموظفين في أي وقت ومن أي مكان كما توفر التعلم عبر العديد من الموضوعات التي تضم أكثر من 160 مسارا تعليميا تم تصميمها وفق نموذج HILL للتعلم عالي التأثير بالتعاون مع شركة IQUAD Learning.

وأوضح أن المكتبة الرقمية للمنصة تم إثراؤها بالتعاون مع Knowledge Cross العالمية المتخصصة في المحتوى التدريبي والذي يتم إعداده من قبل أعضاء في هيئة تدريس الجامعات مثل ستانفورد وهارفارد وانسياد وMIT وIE Business.

وكذلك تشمل المنصة على 40 مجالا موضوعيا متاح منها باللغتين الإنكليزية والعربية ما يوجه الموظفين إلى باقة متنوعة من المقالات والبودكاست ومقاطع الفيديو وملخصات الكتب وجلسات التدريب الافتراضية».

وأكد أن المنصة شهدت تفاعلا كبيرا ولافتا مع عروض التدريب الافتراضية التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية لتسجل منذ سبتمبر الماضي وحتى شهر ديسمبر دخول نحو 3 آلاف متدرب تلقوا نحو 9.2 آلاف ساعة تدريب. وقال درويش إن الموارد البشرية وإدارة التدريب والتطوير تعملان على تطوير النهج التدريبي بشكل أكبر واستكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم تنمية كوادر البنك البشرية إضافة إلى ذلك تصميم جميع فرص التعلم لتجعل هؤلاء الكوادر على أهبة الاستعداد لمواكبة عملية التحول الرقمي في المستقبل.

