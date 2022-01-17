«جي إف إتش» تفصل استثماراتها في البنية التحتية عبر شركة «إنفراكورب»

مال وأعمال

صرحت مجموعة جي إف إتش المالية عن فصل استثماراتها في البنية التحتية عبر شركة إنفراكورب من ضخ رأسمال يزيد عن مليار دولار في البنية التحتية والأصول المطورة ذات الصلة في الشركة الجديدة المتخصصة بالاستثمارات التي تركز على تسريع نمو وتطوير أصول وبيئات البنية التحتية المستدامة عبر منطقة الخليج والأسواق العالمية.

سوف تقوم الشركة بإدارة محفظة تصل قيمتها الى 3 مليارات دولار من أصول البنية التحتية، بما في ذلك ما يقرب من 250 مليون قدم مربعة من أراضي التطوير في الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا المخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، و ستركز الشركة بشكل خاص على الاستثمارات التي تهدف لتطوير المجتمعات، والاستثمار في اللوجيستيات، التقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية عبر قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، «أن هذه العملية المهمة لـ «جي إف إتش»، ستعزز وضعنا المالي بشكل أكبر من خلال فصل خط أعمال أصول البنية التحتية الخاصة بنا إلى شركة متخصصة مستقلة و جديدة عبر شركة «إنفراكورب». تأتي الشركة استجابة للحاجة الكبيرة والفرصة المتاحة لاستثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية المستدامة، تماشيا مع توجه الاقتصادات العالمية إلى أن تصبح أكثر إنصافا ووعيا اجتماعيا وبيئيا. هناك حاجة إلى مستويات غير مسبوقة من رأس المال لترقية وتطوير الأسس المستدامة، وإنفراكورب في وضع جيد لتكريس رأس مالها ورؤيتها وأخلاقياتها في الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام. مع إطلاق الشركة، فإننا نستجيب أيضا لطلب ورغبة المستثمرين،

في المنطقة والعالم، للفرص التي لا تحقق عوائد قوية فحسب.

