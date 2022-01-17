رمضان: السماح بالعملات المشفَّرة.. كارثة

ديوان Diwan

قال الباحث الاقتصادي محمد رمضان: إن العملات الرقمية ينظر لها الكثيرون أنها بديلاً للعملات التقليدية، فبمجرد قيام البنوك المركزية بطباعة العملة وقت الأزمات ومنها أزمة جائحة كورونا، يقوم الأفراد بشراء العملات الرقمية تحوطاً ضد ارتفاع مستويات التضخم، مشيراً إلى أن عملة البيتكوين هي الأكثر تداولاً.

مخزن للقيمة

ولفت رمضان في حوار لـ «النهار» إلى أنه لا يمكن الإجابة على كون العملات الرقمية مخزناً للقيمة بدقة ولكن إن كان الكثير من الأفراد ينظرون إليها على أنها مخزناً للقيمة، فهي كذلك إلا أنه لا يوجد مخزناً للقيمة تتغير قيمته بهذا الشكل، حيث ترتفع قيمة العملة الرقمية وتنخفض بشكل كبير وهو الأمر الذي يجعلها غير صالحة أن تكون مخزناً للقيمة.

فالحكم على أن العملة الرقمية مخزناً للقيمة، لابد أن يصاحبه تمتع العملة الرقمية بثبات قيمتها ولا تكون عرضة للتقلبات العنيفة التي نشاهدها اليوم.

وأشار إلى أن بعض الأفراد يرون في العملات الرقمية، خاصة صغار السن، بأنها مخزناً للقيمة ومبرراتهم ليست واقعية أو جوهرية، ويبنون كلامهم على أساس أن هناك طلباً على العملات الرقمية.

ولفت رمضان أن المجتمع الكويتي يغلب عليه الطابع الشبابي الذي يسيطر عليه قوة العملات الرقمية وقدرتها الاقتصادية، وهناك من يعتقد أن العملات الرقمية من الممكن أن تكون بديلة للعملات العملية المتداولة. وهناك كم كبير من الشباب يتجهون لتداول العملات الرقمية بسبب الربحية العالية التي يحققها الكثير من الشباب وهو ما يدفع غيرهم إلى تداول تلك العملات.

الظاهرة مستمرة

وقال رمضان «ليس هناك رقم محدد يمكن الوثوق به، إلا أن هناك اقبالاً كبيراً من الشباب الكويتي على تداول تلك العملات وهي ظاهرة لن تنتهي خلال فترة قصيرة، بل هي مستمرة طالما كانت هناك أرباح عالية يتم تحقيقها.

وفيما يتعلق بقرارات البنك المركزي بحظر تداول البيتكوين وبثه رسائل تحذيرية وتوعوية للأفراد، أشار رمضان إلى أن قرارات المركزي في هذا الخصوص سليمة 100 بالمئة، لأن هناك إشكاليات على تداول تلك العملات، كونها تحمل درجة مخاطرة عالية جداً، كما أن درجة الأمان في تداولها تكاد تكون معدومة.

ولكن الأفراد ينظرون للأسف إلى الربحية التي يتمتع بها البعض ومن الصعب السيطرة على مخاطرها، وفي حال تطبيق البيتكوين، فإن أي مخاطر تترتب عليها سيتم وضع اللوم على الحكومة والبنك المركزي، كما أن الحكومة لن تستفيد من تلك العملات بأي شىء لأنه لا يتم فرض ضريبة على تداول تلك العملات في الكويت من المضاربين والمستثمرين على تلك العملات.

ولفت إلى أن الكويت لا يوجد فيها من يتداول على تلك العملات بشكل كبير مثلما هو موجود في دبي، حيث أن دبي يتواجد بها الملايين من الوافدين الذين يتعاملون في تلك العملات وبالتالي فإن الإقبال عليها كبير والسماح بتداولها في دبي أمر «مبرر» لأن الحكومة تحصل على رسوم مقابل التعامل على تلك العملات بعكس الكويت. وأشار إلى أن المقيمين في دبي يقومون بالاستثمار في أدوات مالية متنوعة، والكويت ليست مثل دبي.

وقال إن الذهب يتم التعامل عليه وتداوله كوسيلة تحوط ضد مستويات التضخم المتوقعة، وهو ما ينطبق على العملات الرقمية التي يتم التعامل فيها أيضاً كوسيلة ضد التضخم.

وأضاف أن العملات الرقمية بها أنواع كثيرة ومتنوعة، وهناك عمليات نصب كبيرة تتم على تلك العملات وتختفي، ومع ذلك هناك عملات أخرى لا تزال تحافظ على طريقتها وكمية المستثمرين أو المضاربين فيها وبالتالي من الصعب جداً تحديد متى ستنتهي تلك العملات أو ستبقى لمدى طويل من عدمه.

وحول رأيه في دور الديوانية وتأثيرها، أشار إلى أن تأثيرها يتوقف على أصحابها ومن يتحدث فيها وهي سلاح ذو حدين، فهي سلاح ذو حدين، إما أن تنقل معلومات صحيحة يستفيد منها الناس وإما أن تنقل معلومات خاطئة ويتم البناء عليها وتحدث مشكلات كبيرة بسبب نقل معلومات لا تمت بصلة للحقيقة.

وأضاف أن الديوانية – وللأسف – ليست المكان المناسب لطرح أطروحات علمية أو جادة، لأن هناك الكثير من التحيز لقضية أو رأي معين وبالتالي

فإن طرح القضايا العامة يتم في أماكن عامة أفضل.



مفهوم البيتكوين

البيتكوين هي عملة رقمية تمتاز بخاصية التشفير التي تمنحها درجة عالية من الأمان والحماية، والتي تمنع التزوير أو إجراء معاملات مكررة، حيث تقوم على تقنية «بلوك تشين» القادرة على توفير سرية وموثوقية كبيرتين، وهي شبكة إلكترونية لا مركزية يستحيل تقريبا اختراقها أو مراقبتها.

رمز البيتكوين

يرمز لعملة بيتكوين الرقمية باختصارات متعددة لكن عادة ما يقصد بكلمة رمز العملة، الاسم المختصر الذي يتم تداولها به في البورصات، وفي هذه الحالة، تعرف بيتكوين بالرمز «BTC»، أو «BTC-USD»، ويرمز الأخير هذا إلى قيمة بيتكوين مقابل الدولار حيث أن «يو إس دي» تعني الدولار الأميركي.

تاريخ العملة

عملة البيتكوين هي عملة مشفرة لا مركزية، كُشف عنها لأول مرة في الأصل، في «الورقة البيضاء» الصادرة عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص استخدمت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، حسبما ذكر موقع «كوين ديسك» لأخبار العملات الرقمية. هذه الورقة البيضاء ومجموعة من المعلومات حول هذه العملة، وصلت إلى مجموعة من الصحافيين والمحللين والمستثمرين عن طريق البريد الإلكتروني، من قبل ناكاموتو، والذي قال إنه يهدف إلى تحرير النظام المالي العالمي. ويقف وراء الإصدار الغامض للعملة الرقمية، مطور غامض الهوية هو ساتوشي ناكاموتو، والذي لا يعر ف حتى ما إذا كان شخصا أو مجموعة أشخاص، ولا تعرف حتى جنسيته (غير أن بعض التكهنات تعتبره شرق آسيوي بالنظر للاسم). مع ذلك، أثيرت شائعات عدة حول هوية المؤسس الحقيقي، وخاضت بعض التقارير ومقالات الرأي في هذا الجانب، حتى أنه تمت الإشارة إلى الملياردير إيلون ماسك باعتباره هذا الشخص الغامض الذي أطلق العملة سرا، نظرا لتفوقه في البرمجة وامتلاكه عقلا كبيرا وأيضا لتوافر الموارد المالية لديه.

استخدامات العملة

إلى جانب الاستثمار، أو كوسيلة للمضاربة كما يحب أن يقول المحللون المعارضون للعملة الرقمية، يمكن استخدام بيتكوين كأي عملة رقمية، في الدفع مقابل الخدمات أو المنتجات عبر المنافذ التجارية والخدمية التي تقبلها، أو يمكن ببساطة استخدامها في تحويل الأموال بسهولة.