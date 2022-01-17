مميزات العُملة وعيوبها

ديوان Diwan

تتميز شبكة «بلوك شين» باللا مركزية التي تجعلها مقاومة للرقابة، كما أنها تسمح للشخص بمطالعة معاملاته في الماضي والحاضر، وطبعا أهم مميزاتها الأخرى هي الخصوصية والأمان. ويتمتع مستخدمو بيتكوين بقدر أكبر من التحكم في معلوماتهم الشخصية وبياناتهم المالية، ويواجهون مخاطر أقل لسرقة الهوية مقارنة بمستخدمي العملات الورقية وغيرها من أشكال الدفع الرقمية مثل بطاقات الائتمان، حيث تخفي خوارزميات التشفير عنوان محفظة العملة عن الآخرين.

ورغم التقلبات التي تشتهر بها، استطاعت بيتكوين أن تكتسب شعبية كوسيلة استثمارية، حيث زادت قيمتها بشكل كبير على المدى الطويل، وهذا يعني أن من يشتريها ويبقي عليها لفترة طويلة يمكنها أن يجني المكاسب. لكن التقلبات تظل عيبا رئيسا، حيث تتسبب في خسائر فادحة للبعض، خاصة أولئك الذين لا يملكون رفاهية الانتظار لتعويض الخسائر مع الارتفاع القادم للسعر. البعض اشتراها بأموال مقترضة وكان عليه سداد قيمة القرض على الفور، وهنا تكون الخسائر مضاعفة.

والأمر الآخر أنها لم يتم قبولها كوسيلة دفع على نطاق واسع رغم الشركات الكثيرة التي تسمح باستخدامها. أيضا ارتباطها بالويب المظلم واستخدامها كعملة للدفع مقابل الجرائم أو سداد الفدية للقراصنة يجعلها محل شك وهجوم دائماً.

