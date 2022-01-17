فيصل بورقبة.. نجم فريد من نوعه

ديوان Diwan

يعد اللاعب الهداف الاكثر شهرة وجماهيرية في جميع الملاعب، طالما انه يدخل الفرح في نفوس الجماهير، وتبقى ذكرى الهداف حاضرة مع مرور السنين عبر الاهداف التي سجلها وخصوصا عندما تكون حاسمة. ومن اللاعبين الذين كانت لهم ذكريات ومشوار رائع نجم القادسية والعربي والمنتخب الوطني السابق فيصل بورقبة، فقد كان لاعبا غير عادي حيث فرض حضوره منذ صغره عندما انضم للقادسية مع فريق البراعم 1986 بعدما لمس عمه لاعب الفحيحيل والقادسية السابق محسن بورقبة بأن فيصل سيكون له مستقبل مشرق مع القادسية، فأصر ان تبدأ انطلاقته مع الاصفر. وقد استقبله المدرب اليوغسلافي زوران واهتم به كثيرا واستمر فيصل بالتدرج مع فرق المراحل السنية في ظل اهتمام بالغ من جميع المدربين الذين اشرفوا عليه حتى وصل الى الفريق الاول وعندما حضر البرازيلي فيليب سكولاري ليتولى تدريب الفريق الاول في القادسية في موسم 1992-1993 ابدى اعجابه بفيصل الذي كان يلعب مع فريق تحت 20 سنة الا انه طلب من الجهاز الاداري تصعيده للعب مع الفريق الاول.واقدام سكولاري على هذا الامر نتيجة ايمانه بالامكانات التي يتمتع بها فيصل، وبالفعل استطاع بورقبة ان يكون عند حسن الظن عند اول مشاركة له في كأس الاتحاد 1992، ولا ينسى الكثيرون هدفه في مرمى العربي بطريقة جميلة عندما لعب الكرة بكعب قدمه وباستداره خلف فرج نفاع ليودعها بالشباك حيث انتهت المباراة 1 - 0 لصالح الاصفر.

وبعدها استمر فيصل باللعب مع الاصفر وذاع صيته بعدما رأت الجماهير مدى قدرته على التهديف وتمتعه بالمهارة رغم ان صفوف الاصفر كانت تضم العديد من النجوم امثال عبيد الشمري ومحمد ابراهيم ومؤيد الحداد ومحمد وناصر بنيان ومحمد مبارك وغيرهم الا ان فيصل كان يسير واثق الخطوات. ففي كل مباراة تكون له كلمة مع اشادة واسعة من وسائل الاعلام التي كانت ترى به انه قادم لاعتلاء منصات التهديف ونجح في ثاني موسم مع الاصفر بتحقيق لقب كأس الأمير 1994 لكن حالت الظروف من مشاركته في المباراة النهائية ضد التضامن حيث ابقى عليه المدرب بالاحتياط.

الانتقال للعربي وردة الفعل الغاضبة

وحدثت نقطة التحول في مسيرة فيصل بموسم 1996-1997 بانتقاله للعب بصفوف النادي العربي وهي كانت حادثة تاريخية نادرا ما تحدث واصبحت حديث الشارع في تلك الفترة وخلقت ردة فعل غاضبة من الجماهير القدساوية التي كانت تعقد آمالا عليه. ففي هذا الموسم قررت ادارة القادسية الانسحاب من الدوري العام بعدما عمل اتحاد الكرة على تغيير نظام البطولة من الدرجتين الى الدمج لتسجل موقفا تاريخيا يعكس تمسكها بالمبادئ لتقوم بتوقيع اللاعبين على وثيقة تعهد وميثاق بعدم الانتقال لاي ناد آخر في حال تلقيهم للعروض الانتقالية خاصة ان لوائح الاتحاد تمنح الحرية امام اللاعب في حال عدم مشاركته مع ناديه في البطولة. وحينها تلقى فيصل عرضا للانضمام للنادي العربي عبر احدى الشخصيات العرباوية حيث وافق عليه ليس من اجل المادة بل من اجل طلب الحرية، معتبرا التوقيع على الميثاق كنوع من الاذعان فلم يكن راضيا عن تلك الطريقة. وعندما انضم فيصل الى صفوف الاخضر اكد نجوميته مجددا بما ان تلك التجربة قد تكون صعبة على اي لاعب بالذات عندما يرحل عن ناديه الاصلي ذات القاعدة الجماهيرية العريضة ويكون انضمامه للغريم التقليدي ونادرا مايحالف النجاح اللاعب في مثل هذه التجارب الا ان فيصل استطاع ان يبدع ويكون عنصرا اساسيا في صناعة مجد له مع الاخضر. وفي اول موسم اسهم بالتتويج بلقب الدوري العام في موسم 1997-1998 عندما سجل هدف الفوز الوحيد على النصر في المباراة النهائية لتزداد نجوميته بريقا بأعين الجماهير العرباوية.وبالرغم من تألق فيصل مع الاخضر خلال الفترة التي شارك بها ونجاحه بتحقيق اكثر من بطولة معه الا انه عانى كثيرا من الاصابة وكذلك ارتباطه بالدراسات العليا فلولا تلك الظروف لكان عطاء فيصل مضاعفا.

الإصابة حالت دون بروزه خليجياً

وتبدو رحلة فيصل مع المنتخب تحمل في طياتها الكثير من المتناقضات ولم تكن مختلفة عن مشواره مع نادي القادسية والعربي حيث مثل المنتخبات السنية وحتى وصل للمنتخب الاول. فمن الطبيعي ان لاعباً من نوعية فيصل صاحب قدرات فنية هائلة لابد ان يكون من ضمن خيارات اي مدرب فكان الاختيار الاول له لصفوف المنتخب الرديف الذي ضم بعض النجوم الكبار امثال حسين المكيمي وخالد الجارلله ومحمد بنيان وجاسم الهويدي عن طريق المدرب الاوكراني بازليفيتش 1996. وشارك مع المنتخب في عدة مباريات ودية ومن ابرزها ضد فنلندا انتهت لصالح الازرق 1-0. وبعدما اعفي المدرب الاوكراني لوبانوفسكي من تدريب المنتخب واسندت المهمة للمدرب ماتشالا الذي منحه الفرصة في اول مشاركة في تصفيات كأس آسيا 1996 ضد لبنان نجح فيصل من تسجيل الهدف الاول والتعادل للازرق حيث انتهت المباراة لمصلحة ومن تلك اللحظة اخذ فيصل يثبت قدميه في تشكيلة الازرق بالرغم من صغر سنه وما اهله لذلك قدراته الفنية والمهارية، وكان الازرق مقبلا على المشاركة في «خليجي 13» في مسقط، حيث اقام معسكرا تدريبيا في المانيا وانكلترا وخاض عدة مباريات تجريبية وكان فيصل بورقبة من الاوراق الاساسية التي يركز عليها المدرب ماتشالا وحرص على منحه الفرصة. وبعد المعسكر عاد الازرق الى الكويت خاض مباراة ودية امام ايران شهدت اعتزال اللاعب نواف جديد وبعدها توجه لمدينة العين الاماراتية ليقيم معسكرا قصيرا قبل التوجه الى مسقط حيث حدث ما لم يكن بالحسبان عندما تعرض فيصل للاصابة عبارة عن قطع في العضلة الخلفية وكانت بمثابة صدمة سواء للجهاز الفني او الاداري. وعاش فيصل حينها في حالة نفسية صعبة حيث كل لاعب يأمل ان ينال فرصة تمثيل المنتخب وما بالك في بطولة الخليج التي تعد دائما البوابة لاي لاعب نحو النجومية وخاصة ان فيصل الكل يتوقع له ان تكون ولادته الفعلية في تلك البطولة الا انه لم يحالفه الحظ وسعت ادارة الوفد جاهدة مع الجهاز الطبي على تأهيله لكن ضيق الوقت حال دون ذلك لتتلاشى آماله.

وبعدما تماثل للشفاء تم ضمه لقائمة الأزرق في كأس آسيا 1996 ولعب مباراة واحدة تجريبية ضد سورية 2-2 لكن كانت لماتشالا نظرة اخرى اتجاهه حيث حرص على ان يحافظ على نفس التشكيلة التي احرزت اللقب الخليجي فلذلك لم ينل فيصل فرصة المشاركة في كأس آسيا.

وعقبها اشركه المدرب في مباراة لبنان (3-1) في تصفيات الدور التمهيدي لكأس العالم 1998 وسجل هدفا بالإضافة لهدفي حمد الصالح. ووجد فيصل فرصته في البطولة العربية التي اقيمت في لبنان وشارك في جميع المباريات وكانت صفوف المنتخب قد شهدت مشاركة عدد من الوجوه الجديدة. واثناء خوض الازرق منافسات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم نال فيصل فرصة المشاركة من قبل المدرب ماتشالا على فترات متقطعة كلاعب بديل امام قطر وايران والسعودية والصين في مرحلة الاياب.

وتعد هذه المشاركة الاخيرة له مع الازرق ومن المؤكد ان فيصل لم يحقق طموحاته مع المنتخب لعدة اسباب منها فنية تعود للمدربين الذين تعاملوا معه، كما ان الاصابة التي لازمته لفترة وارتباطه في استكمال الدراسات العليا ايضا تقف وراء ذلك لما لها من انعكاس سلبي على مستواه. ورغم ذلك يظل فيصل نجما فقدته الملاعب في وقت مبكر حيث كان يراهن عليه الكثير بأنه سيكون له مستقبل جميل في عالم الكرة بكونه يمتلك القدرات الهجومية التي قلما تتوافر لدى الكثيرين من اقرانه وخاصة انه يجيد التهديف لدرجة عالية وبمقدوره ان يكون الهداف الاول في الكويت ويحسن التحرك والتعامل مع المدافعين.وعموما فيصل لاعب عانى كثيرا عندما اتخذ قرارا جريئا بالانتقال للعربي قادما من القادسية فهذا الامر كان له اثار كبيرة عليه من الناحية النفسية لكن مع ذلك كان حاضرا ومتألقا مع الاخضر، مؤكدا انه نجم في كل مكان مهما كانت الظروف.

سكولاري يصفه بالبرازيلي

عندما شاهد مدرب القادسية البرازيلي فيليب سكولاري فيصل بورقبة أصر على ان يكون مع الفريق الاول، حيث رأى له مستقبل باهر ومنحه الفرصة بالمشاركة مع الفريق بالرغم من وجود العديد من اللاعبين الكبار. وكثيرا ما كان يقول ان فيصل يحمل مقومات اللاعب البرازيلي الذي يعرف طريق المرمى عندما تتأزم الامور وسيكون في صدارة النجوم.

أهداف حاسمة مع الأخضر

كانت لفيصل عدة اهداف حاسمة مع العربي رغم قصر الفترة التي قضاها باللعب معه حيث استطاع ان يسجل هدف الفوز على النصر في المباراة النهائية لدوري1997-1998. وهذه تعتبر البطولة الاولى له مع الاخضر، كما انه احرز هدف الفوز في المباراة النهائية لكأس ولي العهد موسم 1999-2000 على حساب كاظمة 2-1 بعدما سجل البرازيلي كلاوديو الهدف الاول ليضيف فيصل الهدف الثاني والحاسم.

لم ينل الفرصة في تصفيات أتلانتا

عانى فيصل بورقبة كثيرا من تعامل مدربي المنتخبات ففي تصفيات اولمبياد اتلانتا 1996 وعندما كان يتولى تدريب المنتخب الاولمبي الاوكراني بازلفتيش لم يكن يشركه في المباريات لدرجة انه كان يبقي عليه في الاحتياط مع علي بوسويهي فلم تتح له الفرصة الا امام السعودية وفي وقت متأخر.

هدف «دبل كيك»

من الاهداف الرائعة التي سجلها فيصل بورقبة مع القادسية في مرمى حارس الجهراء فلاح دبشة في موسم 1995-1996 من لعبة خلفية (دبل كيك) سكنت الزاوية اليمني لتنتهي 2-1 لصالح الأصفر. الاعتزال المبكر توقفت مسيرة فيصل الكروية في 2003 حيث قرر الاعتزال وحينها عمره لم يتجاوز 27 عاما بعدما رأى ان يلتفت لمستقبله حيث كان حينها يواصل الدراسات العليا، كما ان الاصابة نالت من جسده الكثير ومن ثم اقيمت مباراة اعتزاله امام النصر في كأس الأمير في العام 2008 برعاية الشيخ طلال الفهد، وبمبادرة راقية منه خصص دخل المباراة لذوي الاحتياجات الخاصة.