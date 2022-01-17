«الواد وأبوه».. عودة الزعيم عادل إمام

ديوان Diwan

يعود الفنان الكبير عادل إمام إلى السينما بفيلم «الواد وأبوه» الذي سيجمعه بابنه الفنان محمد إمام.

وقال المنتج الفني عصام إمام، شقيق الفنان، إن الفيلم يحمل الطابع الأسري وفق ما يعنيه العنوان المختار له، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على إعداد السيناريو الخاص بالعمل والتحضيرات اللازمة له.

وتابع أن الفيلم سيكون من إخراج ابن عادل إمام المخرج رامي إمام ومن إنتاجه.

وقد تقرر أن يبدأ تصوير أحداث هذا الفيلم خلال شهر فبراير المقبل، داخل أحد الديكورات في مدينة الجونة، حيث سيتم تصوير ما يقرب من 90 في المئة من أحداث الفيلم. ومؤخرا راجت أخبار صحافية عن اعتزال عادل إمام، نظرا لغيابه في الموسم الماضي عن السباق الدرامي الرمضاني بعد أن تصدر خلال السنوات السابقة قائمة الأعمال المعروضة.

لكن عصام إمام أكد أن الأخبار التي تم تداولها حول اعتزال «الزعيم» لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه حاليا يقرأ عددا من السيناريوهات التي من المفترض أن يستقر على احدها خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام على شاشة السينما من خلال فيلم «زهايمر» عام 2010، فيما كان آخر عمل جمع بين الزعيم وابنه محمد إمام هو فيلم «حسن ومرقص» الذي عرض في عام 2008، وشارك في بطولة الفيلم الممثل الراحل عمر الشريف، وبعدها شارك محمد والده في بطولة عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية.

