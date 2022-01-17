أميمة طالب تطرح «معليش سهرناكو»

ديوان Diwan

كشفت الفنانة أميمة طالب عن برومو كليبها الجديد «معليش سهرناكو» مع المخرجة بتول عرفة ويظهر معها في الكليب الفنان الكوميدى مصطفى أبوسريع، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع مدحت خميس.

وقبل أيام طرحت نجمة ستار أكاديمي أغنية بعنوان «مية مية» وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع بتول عرفة أيضًا والتي قدمت في العمل المصوّر قصة كوميدية، حيث استعانت بالفنانة الكوميدية شيماء سيف لتقدم دور الزوجة التانية لزوج بطلة الكليب أميمة طالب التي قالت أيضًا إنها صورت أكثر من أغنية من الألبوم مع بتول عرفة وأن المخرجة المصرية استعانت بوجوه معروفة في الكليبات.

وتأتي أغاني أميمة في السنة الجديدة بعد عدد من الأغاني المتوالية بلهجات مختلفة مصرية وخليجية طرحتها السنة الماضية، وما تزال تحقق أرقاماً قياسية في أعداد المشاهدة، محتلة مراكز مهمة في سباق عالم الفن والموسيقى.

