الناشطة ابتهال الخطيب.. ضيفة أولى حلقات «الجوهر» لهذا العام

ديوان Diwan

تستهلّ «أكاديمية لوياك للفنون – لابا»، فعاليات السنة الجديدة، باستضافة الناشطة الإنسانية والحقوقية والأكاديميّة المعروفة، الدكتورة ابتهال الخطيب، في لقاءٍ حواريّ يجمعها بطلاب برنامج «الجوهر» للتدريب الإعلامي، وهو البرنامج الأول من نوعه في المنطقة. يمثّل اللقاء المرتقب في 31 يناير الجاري، فرصةً حيويّة للتعرّف على أفكار الخطيب وآرائها، كما وتسليط الضوء على تاريخها النضالي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة.

تأتي الحلقة الحواريّة تتويجًا لورشة عمل مكثّفة تنطلق في 24 يناير الحالي وتستمر لغاية 30 منه، تحت إشراف الإعلامية الرائدة رانيا برغوت. كما تتيح الورشة للشباب العربي الطامح إلى خوض غمار المضمار الإعلامي، إمكانيّة التدرّب الاحترافي وتعلّم أسس إعداد وتنفيذ حلقة حوارية بكلّ مراحلها بدءاً من مرحلة البحث وتقصي المعلومات، إلى إيجاد زوايا ومقاربات جديدة في طرحهم الإعلامي ثم صياغة الأسئلة، وصولاً إلى إدارة الحوار مع الخطيب.

يُذكر أنّ برنامج «الجوهر» للتدريب الإعلامي، يُنفّذ في موسمه الثاني برعاية جريدة «الجريدة»، شركة المركز المالي الكويتي، شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (هيسكو)، فندق فور بوينتس شيراتون، أكاديميّة «لابا»، ومؤسسة لوياك. ويقدّم البرنامج للشباب العربي ورش عملٍ إعلامية مكثفة على يد أبرز الإعلاميّين العرب، لتدريبهم على فنون ومهارات الحوار الإعلامي، لمحاورة ضيوف رياديّين تركوا بصمة في شتّى المجالات بالوطن العربي. كما يوفر البرنامج فرصاً للطلاب المتميزين للتدرب الميداني لمدة شهر كامل في قناة «سي إن إن» العربية وغيرها من القنوات العريية والعالمية. وبهذا، يُعتبر البرنامج أول تجربة إعلامية متكاملة في التدريب العملي والميداني لطلاب الإعلام في الوطن العربي.

