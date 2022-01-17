«أصحاب السّعادة».. يرصد حكايات مطربي الزمن الجميل (1-2)

ديوان Diwan

عزيز عثمان

يقول الكتاب ان عزيز عثمان أسس منهجاً جديداً للطرب الساخر، الذي لقي حفاوة وترحيبا، واتفق الجميع على عبقريته وريادته لهذا الفن، ووضع حجر الأساس للتهكم الطربي المغلف بالمتناقضات الاجتماعية الشديدة والتي تتجلي منها الكوميديا، معتمدا على حرفيته وقدرته الفائقة على تمرير العبارات اللاذعة بأداء صوتي ساخر.. ثماني سنوات فقط هي عمره الفني، لكن عطاءه فاق كل ما كان متوقع تاركا رصيدا كبيرا من الأعمال الجميلة والمميزة، بدأ نجما ورحل نجما واحتفظ لنفسه ببريق لم يزاحمه فيه أحد، انه عبد العزيز محمد عثمان الشهير بـ عزيز عثمان.

ويضيف الكتاب: مع أول إطلالة سينمائية يخطف القلوب بتلقائية وبساطة وخفة دم طبيعية، ويقدم بطاقة تعارف بينه وبين الجمهور، كان ذلك في فيلم «لعبة الست»عام 1946 للمخرج ولي الدين سامح، عندما جسد شخصية «محمود بلاليكا» ويأتي امتحان صعب ومربك عندما يصادف أن تكون أول مشاهده مع عملاق بحجم نجيب الريحاني، نفاجأ به يطرق الباب صائحا «افتحي يا أم دعبس..، ثم يضيف موجها كلامه للريحاني «مجتش هنا بت لونا مسمسمة سألت علي ام دعبس» وبعد نقاش صغير يترك المنزل ويمضي، لكن رنات الكلمات لا تمضي مخترقة الأذان، مشهد لم يتعد دقيقتين لكنه يكشف عن إمكانات تمثيلية وقبول طاغ غير معهودين في ذاك الوقت.

تتوالي أحداث الفيلم، ليطل مرة أخري وهو ممسكا العود وهو يغني كلمات بديع خيري والحان محمود الشريف «تحت الشباك لمحتك ياجدع «بينما تتمايل تحية كاريوكا وترقص بخفة على أنغامه حتى يستولي مرة أخرى على المتلقي بادائه الممتع والرشيق، فضلا عن حركات وجهه التي لا تتوقف إما بفعل التهكم وإمّا للتعبير عن مقاصد الجمل التي يؤديها، وتمضي أحداث الفيلم مرة أخرى ولازال صداه لا ينقطع، حتى يفاجئنا مرة أخرى، في زفاف «الريحاني وتحية» وقد اشتد به الغيظ لضياع حبيبته، فلم يجد وسيلة للانتقام غير التسفيه من العريس وتأتي أغنيته الثانية لنفس المؤلف والملحن «بطلوا ده واسمعوا ده «ويبدأ طرح السؤال من ذلك الرجل الذي استطاع أن يترك بصمته؟ انه عزيز عثمان المطرب الساخر.

ويعتبر الكتاب أن عزيز عثمان ورث جمال الصوت من والده محمد عثمان والذي كان رائدا من رواد الموسيقى البارزين في مصر وعلم من أعلام الموسيقي المصرية، بدأ عزيز عثمان حياته الفنية في صالة بديعة مصابني، كحال الكثيرين من الفنانين في ذاك الوقت، حيث كانت تمثل المدرسة التي يتخرج منها الفنانون، فمن يعمل بها كان يأخذ شهادة اعتماده فنانا، وتفتح أمامه أبواب السينما والمسرح، وهو ما حدث بالفعل معه ومع كثيرين غيره سطعت أسماؤهم واحتلوا القمة. له ابنة أخ تدعى «عايدة عثمان» وهي ممثلة عملت في عدد قليل من الأفلام كل الأفلام التي عملت بها كانت بطولات سينمائية، تزوجت من المنتج السينمائي وكاتب السيناريو «عدلي المولد»، ثم اعتزلت التمثيل عام 1954.

عبدالغني السيد

بحسب الكتاب عبد الغني، في كل حارة وعطفة وزقاق هناك أثر له العاشق الذي طاف أحياء القاهرة القديمة مثل الغورية والحسين والمغربلين والسيدة والسبتية وبولاق يلقي بصوته الشجي ورودا على صبايا الحي اللائي يطللن من نوافذهن في ساعات المغارب، يصل الود بينهن وأحبائهن، ويتغزل في مفاتنهن من غير تجاوز.. لم يجهده الطواف لزرع الأمل في قلوب المحبين، وقد نسي نفسه، غنىَّ للجميع بأحلى الكلمات وأبقى لنفسه أمرها و ما بين الغزل والرجاء كانت تخرج الآه من بين الصدور تدمي ما يقابلها، يصل الأمر للتذلل والنواح الذي يشرح مقاصده النبيلة، وإنه لم يخن الوداد وظل وفيا يسقيه من دمه حتى إذا ما ارتوى ونضج قطفه عابر.. ليعود مرة أخرى ويكتب على تقسيمات الناي قصة عشق جديدة، يترجي السؤال ولا أحد يجيبه ولا يمل من التكرار.. وكأنه عاش ليقيم أفراح الآخرين ويطول عليه االليل لكنه «شاري ولا بعش» ويا حسرة القلب عندما يشتد أنين السؤال «راح تنسي كام مرة وتفرح اللايمين» وكأن النسيان لا يغضبه بقدر ما يحزنه فقدان الأمل في عدم الالتفاف إليه..

ويعتب الكتاب أنه ليس كل الغرام عذاباً.. هناك مساحات من الغزل «يا بتاع التفاح لون تفاحك راح فى خدود ست الكل.. يا بناع الياسمين مين يندهلك مين؟ واحنا معانا الفل».. أيام الفرح قليلة حتى أنها تتوه في زحمة الأحزان التي تتوالى من كل اتجاه، عندما يشتد اليأس به ولا يجد يد حانية تربت عليه تتساقط من فمه ألحان شجية تكوي ما تبقي من صلابة حتى يصل إلى حالة تستدر العطف والإشفاق، ينتظر أياماً وليالي عطايا المحبين التي ضنت عليه بالسؤال والعطف، ولا أحد يجيبه عن شكواه فيلجأ إلي السماء «يا بدر تحت السما عليل وعز الدوا.. أمانه تبعت ضياك للي ظلمني هواه وتزداد الشكوى ولا أحد يسمع.. يحاول أن يطلب رد الجميل، لكن الجميع يهجره، حتى الورود التي سقاها من شريانه تحتجب وتعتزل النضارة، تتوالي الآهات في سيمفونية العذاب لتفتح جراحاً جديدة، تذبل العين ويجف دمعها.. ولا يقوى الصراخ على الخروج، فالجسد الذي عاش يهب الفرحة أكلته وحشة الأيام وغدر الأحباب، ليرسم لنا صور جميلة تسعدنا وتبهجنا وتؤكد على نبله وإنسانيته، أنه عبد الغني السيد الذي طافت آهاته كل أماكن العشاق لتنحت صورة جميلة من حكاياتهم»..

ويضيف الكاتب ويشتد الحنين ويبلغ منتهاه بعد صد القلوب، فيلجأ إلى العيون، ويخيب ظنه مرة أخرى، عندما يكتشف أن هناك «عيون تداري أسرار ماضيها.. وعيون تجاري اللي يناجيها»، ويشتد الحنين أكثر فيلجأ إلى العيون في محاولة بائسة ويخيب ظنه مرة أخرى، ثم يعلن العصيان ويجاهر بقدراته «أنا متنسيش..ده أنا ف خيالك.. وجوة بالك.. وبين أمالك.. وجوة بالك معاك باعيش».

فريد الأطرش

ويبدأ الكتاب قصة فريد الأطرش بأسلوب أدبي فيقول «عزف على شرايينه فخرجت النغمات من قلبه، تداعب مخيلاتنا وتلامس مشاعرنا.. ننساق معها ووراءها وندخل عالمه الموسيقي.. ننسى المكان والزمان حتى يصبح الوجود ألحاناً شجية تحرك كل الأشياء الساكنة في تتابع هارموني وتصاعد بديع، نتوه من خمرة ألحانه دون أن نفقد الوعي، فاليقظة هي ما تجعلنا نشعر بحلاوة موسيقاه. رحلة من الأنغام مضفرة بإحساس راقٍ ومنظم، نغمة تتبعها نغمة في تدرج منضبط يصل إلى الهمس، ثم يتحول إلى صخب مرتب، أنين يعبر عن أسرار دنيوية تخرج من ثنايا العود فتزداد آهات الحضور ويقابلها بموجات من الامتنان.. عندما يعزف كأنه يعدو في الخلاء يحاول أن يلتقط أمانيه وأحلامه التي تاهت في زحمة الحياة، تعبر الأنغام عن كلمات جديدة في اللغة مكونة من الحروف الموسيقية، تسرع وتهدأ دقات قلبه مع النغمات الصادرة من عوده حتى يكاد ينقطع النفس من شدة اللهاث وينفرط، لكنه يعيدها إلى الحياة مرة أخرى بتنويعات جديدة لا تخرج عن سياق اللحن بل تدلل عن معانيه الجميلة وتفسر حالة عشق استثنائية تطوف وتقطف لنا الورود لننعم بشذاها الأخاذ»..

ويؤكد الكتاب على أن للسحر صوتاً دافئاً تخرجه أنامله في رحلة النحت على أوتار النغم.. ينصاع العود الذي يحتضنه قريبا من جوارحه، ويكشف عما يحويه صدره من آلام وعذابات بذل قصارى جهده أن يكسبها الخلود، وحتى ولو كان اجترارها يؤلمه.. يصمت الصمت طواعية وبإرادته الكاملة ومن دون إجبار حتى يصبح المكان مهيأ لجريان نهر الإبداع الذي يسري ويفيض وعندما نشبع ونرتوي نطالبه بالكف، لكنه يعاند ويواصل امتاعنا..

ويعرض الكتاب حياته حيث ولد فريد الأطرش (19 أكتوبر 1910 - 26 ديسمبر 1974 )، في بلدة القريا في جبل الدروز، وكانت دولة مستقلة يحكمها أمير الطائفة، ثم أصبحت محافظة انضمت إلى سوريا، والده الأمير فهد فرحان إسماعيل، وأمه الأميرة علياء المنذر وله الكثير من الإخوة غير الأشقاء حيث تزوج والده ثلاث مرات لكن أقرب إخوته الأشقاء إليه أمال/ أسمهان، وفؤاد الأطرش. حاول فريد الزواج خمس مرات، لكنه لم يحالفه الحظ في إتمام زيجة واحدة منها. وكان من بين المرشحات فنانة وأميرة ونساء من الطبقة الراقية، وقام بخطبة سلوى القدسي في آخر أيام حياته، ولم يتمكن من الزواج منها، غير عشرات الحالات من العشق لم تسفر عن شيء.

ويؤكد الكتاب على رحلة من الكفاح والنضال عانى فيها ويلات إثبات نفسه ليس ليعيش أميرا، وإنما ليسعد الناس بفنه، والعمل لم يكن رفاهية أو اختياراً، لكنه كان أمرا واقعا لمواصلة الحياة بعدما اصطحبته أمه هو وأخويه (فؤاد – أسمهان) هربا من الاحتلال الفرنسي، دخلوا مصر بوساطة من الزعيم سعد زغلول وعلى مسؤوليته الشخصية حيث لم يكن لديهم مستندات هوية بسبب هروبهم المفاجئ من الشام، وأنه هو الذي أمر بصرف راتب شهري (3 جنيهات) وتوفير بيت لهم، ولكن بعد موت سعد زغلول انقطع الراتب، وهو الأمر الذي جعل الأسرة تبحث لها عن مصدر رزق تعيش منه، فعملت الأم في تطريز المناديل وإحياء الأفراح في روض الفرج حيث كانت تمتلك صوتا جميلا، كتب «فريد» في مذكراته عن هذه الفترة «وصلنا إلى القاهرة فسكنا في حجرتين صغيرتين أشبه ما تكونان بأقفاص العصافير وفي «باب البحر» بدأت أتعرف إلى شريط الماضي وشريط الحاضر معا وعرفت أن سفرنا إلى مصر كان نجاتنا من ظلم الفرنسيين الذين كانوا يعتزمون اعتقالنا انتقاما لوطنية أبي وثورة أبناء عشيرتي وفهمت أن قدرنا هذا المأوى بعد أن كنا نغرق في نعيم الحياة، إن الحقيقة الأولى التي حدتني بالفعل هو هذا الواقع الذي صرنا إليه دفعة واحدة، كما أن الصدمة التي هزتني كان مشهد والدتي وهي تكد على شغل الإبرة إكراما لبعض هذا العيش».

محمد الكحلاوي

يروي الكتاب قصة مطرب آخر وهو محمد الكحلاوي بالقول « يترجي العفو والسماح في خضوع وانكسار.. ويزيد من توسله وتذلله حتى يصل إلى مبتغاه، قبله كانت الأغنية الدينية عابرة في زحام الأغاني، ولم يلتفت إليها الكثيرون، ومعه انتشرت وذاع صيتها.. خرجت من قلبه لتسكن قلوب المؤمنين الخاشعين الراجين العفو والسماح.. لم تكن فقرة فنية، بل مناجاة راقية ينشدها بكل جوارحه، توحد مع الكلمات وأدرك معانيها واستشعرها فكان الأداء استثنائيا صادقا وراقيا.. لم يغال في انفعالاته ليحصد إعجاب زائل.. وبالأحرى لم يكن يشغله شيء، وكأنها رحلة سلبت فيها إرادته وامتزج عقله وقلبه وسارا في رحاب النور بعيدا حيث الطمأنينة والهداية.. ترك مشاعره الفياضة النقية تعبر عن عقيدته دون وصايا ، لذلك استحق وبجدارة أن يكون مداح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.

ويؤكد الكتاب على أنه ورغم توافد الكثير من الأصوات الصادقة، لكنه استطاع أن يكتب اسمه بحروف من نور، هو صاحب مدرسة رفيعة في المدح والإنشاد، وله مريدون نجباء.. إنه مداح الرسول محمد الكحلاوي (1 أكتوبر 1912-5 أكتوبر 1982) الذي قرر في ذروة شهرته أن ينزوي، يعتكف، يتفكر في الدنيا وأحوالها، ليقرر بعد رؤية مباركة أن يندر نفسه للمدح النبوي، ورغم أن حياته الفنية مليئة بصفحات الكفاح والنضال وتدرج السلم من أدني درجاته حتى وصل إلى مكانة يستحقها، ورغم أن حياته لم يكن بها ما يعيبه أو يخجل منه، لكنه آثر الإيثار، ليدخل راضيا مستبشرا في رحاب رحبة تفيض شفافية وإيمان، دون أن يشعر بأدنى ندم أو تراجع، ولم يزايد على ما فات.. كان ممتنا لكل لحظات حياته، ربما كان يتمنى أن تكون لحظة الهداية مبكرة، لكنه كان قانعا بأقداره.. زهد الدنيا ومتاعها ومتعتها وارتضى بالقليل الذي كان يعني الكثير بالنسبة له، حمد ربه واستغفره، وراح ينشد وينشد وينقي روحه من خطاياها.

عبد العزيز محمود

ويستمر الكاتب في سرد قصص الفنانين بأسلوب أدبي ليبدأ في وصف المطرب عبد العزيز محمود بخيال واسع في فرح شعبي.. ناس وهيصة.. ضجيج.. ضوضاء.. كهارب.. زغاريد.. شربات.. تصفيق.. دخان أزرق وأبيض، قارورة خمر محلي وأطباق من الترمس .. خليط من البشر.. عمال.. بلطجية.. صنايعية.. طلبة.. حرامية.. مخبرون.. موظفون.. أطفال.. نسوة يختبئن في النوافذ يرقبن باستحياء.. راقصة تتلوى من الألم أو ترقص علي رتم صاخب.. حبايب العريس يلتفون حوله.. ملح يتناثر في الهواء.. ورد يفترش الأرض.. الجدعان.. شريرم الشيمبرم ناو.. فجأة يصمت كل شيء ليقتحم المكان صوت «عُبَدْ الورد» (يا ناس قتيل الغرام مقتول وساح دمه.. يا حزن أهله عليه يا طول عياط أمه) إنه عبدالعزيز محمود أشهر من غنَّى في أفراح الأغنياء والبسطاء.

وفي وصف للمطرب يقول الكتاب «ارتدى الأسموكين والردنجوت.. الطاقية والجلباب.. الأوفرول، وغنى للصفوة والصعاليك، امتزجت أغانيه بالفرحة وأشاعت جوًا من البهجة (يا بلحة وخالية النوي حلاوتكم وأنتم سوا.. يا نقاوة خالية من العطب.. سلم يمين اللي خطب).. إنه واحد ممن حفروا أسماءهم في وجدان المهمشين الذي كان صوته بلسم لآلامهم، فتحلقوا حوله وبادلوه الغناء (يام الملاية معطرة حلوة يا خفة وسكرة.. الحشمة باينة في مشيتك والدنيا بيكي منورة).. عبدالعزيز محمود صوت طاف على المقاهي والمصانع والأسواق ليستقي ألحانه وكلمات أغانيه، واستطاع أن يعبر عن آلام المجروحين ويطيب خاطرهم، أذرف دموعًا على الحيارى، وتنهد ولعًا على فرصهم الضائعة (لمين هواك ولمين نجواك يااللي القلوب تتمنى رضاك)، وربما توسل في ليالي السهد النجوم أن تمهلهم بريقا من الأمل لتجارب جديدة».

ويعرف الكاتب المطرب بأنه عبدالعزيز محمود عبدالعال الخناجري (17 أكتوبر 1914- 25 أغسطس 1991) ولد في قرية الخناجرة في محافظة سوهاج بصعيد مصر، فقد والده وهو في سن مبكرة، كانت أولي معاركه في الحياة معارضة أهله في ممارسة الغناء، فلم يجد غير الرحيل إلى بورسعيد لينتقل من الوادي الضيق شحيح الفرص والإمكانات المحدودة إلى براح البحر حيث لا سقف للطموح، وهناك استطاع أن يملأ رئتيه بالهواء فخرج صوته جميلًا يملأ حياة من يحيطون به بهجة، لم يكن الأمر هينًا في البداية، تكبد إزاء قرار سفره من بلدته كثيرًا من المشاق والمعاناة حتى التحق بالعمل في وظيفة ميكانيكي لمراكب الصيد وهو في السادسة عشرة من عمره في شركة شل الانكليزية إلى أن أصيب بكسر في إحدى ساقيه، فاستغنت عنه الشركة، في ذلك الوقت لم يتوقف عن الغناء وظل يمارسه في جلسات السمر بين الأصدقاء والمعارف، اتسعت دائرة الغناء لتشمل الأفراح والموالد والمناسبات المختلفة، وذاع صيت الشاب في كل الأرجاء.. صوت جميل تتكشف حلاوته مع الكلمات الأولى.

