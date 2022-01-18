البصمة و«كورونا»

آراء

شدني مقطع فيديو للدكتور غانم الحجيلان الاستشاري المختص بالأمراض المعدية في وزارة الصحة عندما استنكر ايقاف البصمة للموظفين بحجة انتشار الفيروس بين الموظفين، وأنها سبب لانتشار الفيروس، ولكنها ليست سببا ولاهم يحزنون.

من الأمور المزعجة استغلال الأزمات للخروج من عدم تحمل المسؤولية، والاحتجاج بأعذار واهية لاتمت للحقيقة بشيء، وكل هذا يسمى بالفساد الاداري، وهو ما يطغى على الاصلاح الاداري والمصلحة العامة، لذلك يجب تحسين العمل وسرعة الانجاز للمصلحة العامة.

ما نراه يبين لنا ان اغلب القرارات لم تأت عن طريق دراسة، وأنها قرارات يدس فيها السم بالعسل، وقرارت سريعة رغم تكرار التجربة محلياً وعالمياً، ليس من العيب الاستفادة من تجارب الغير، وليس من العيب ايضاً ان تعمل ماتراه مناسبا لظروفك وواقعك الذي تعيشه، ولكن العيب ان تحاول تطبيق ما لا يمكن تطبيقة من الغير على نفسك.

