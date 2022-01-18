آراء

ونحن نعيش هذه الأيام ببداية العام الجديد 2022م ونرى التوافق الحكومي النيابي الذي يعد شبه محمود وبالأخص بالجلسة الأخيرة في الأسبوع الماضي حيث صدر عدة قرارات وتوصيات متفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترفع شعار مصلحة الوطن والمواطن وان كان هذا هو شكلها الظاهري للعلن ولكن الواقع غير ذلك وجاءت بعد سنة ونصف السنة من عمر مجلس الأمة مع الحكومة ال 38 المستقيلة والحالية المجددة الـ 39 ولكن السؤال هل هذه التعديلات والقرارات جاءت بعد دراسة صحيحة من حيث توافق المصلحة العامة للبلاد والعباد؟ ام هي قرارات وتعديلات لذر الرماد على ما هو قادم؟ هل هي مدروسة او مسلوقة سلق؟

وهنا نقول باللهجة الكويتية «أسْلق» وتعني بلهجة اهل الكويت وسلق تطلق على العمل غير المتقن ويقال شغل سلق بيض لأن سلق البيض لا يحتاج لمهارة وفن بالطبخ وفي معجم اللغة العربية المعاصر تعريف كلمة «أسْلق» من سلق ينسلق انسلاقا فهو منسلِق وتقال انسلق الطعام مطاوع سلَق أي أغلي بالماء الحار دون إضافة شيء من دهن أو الزيت أو البهارات يعني بالنهاية كله سلق، ولهذا نقول اننا نعيش زمن أسْلق عشان نقول والله الجماعة اشتغلوا!!! ومن يرغب بالعمل يجعل الجلسات أسبوعية ولجانه تعمل بصورة يومية وحضور حكومي باللجان مستمر واخذ ورد بين السلطتين ولكن الحال كونه أسلق فبات كل شيء ماشي المهم نطلع ونقول للمواطنين انجزنا كلاميا بواقع ليس فيه أي نوع من الإنجاز، ويخرج لك بعض النواب الكرام رافعا بيرق النصر والفوز بما عملوا بعد سبات دام سنة وأكثر مطبلين للتوافق النيابي الحكومي والصحيح انهم عملوا بالمثل العربي القديم الذي يقول «عشمني بالحلق خرمت انا وداني» وحالنا احنا يقول خرمنا ودانا وما شفنا حلق ولا راح نشوف «تراجي بعد»، وكان من الاجدر بالسلطتين الكريمتين بعد هذا الصراع العلني الطويل والوفاق الاصطناعي الحالي ان يعملوا على نسف القوانين الـ 3 «المطبوعات والمرئي والمسموع والإلكتروني» لانها اضرت بسمعة الكويت دوليا وجعلتنا نرجع في العديد من مراكز الحريات التي كنا فيها متقدمين وآذت اهل الكويت داخليا حيث بات العديد من أبنائنا متهما ومحكوما بسبب انه قال رأيه! وتشكل لجنة تخلو من النواب ومن الوزراء كي لا تسيس لمصالح شخصية أو غيرها وتضم اهل الاعلام بمختلف تخصصاتهم وخبراتهم المهنية والعملية بحيث تعمل بشكل مركز بفترة زمنية محددة لا تزيد على 3 أشهر ميلادية ينجز قانون اعلامي كويتي جامع وشامل موحد لكل وسائل الاعلام من المقروءة والمرئية والمسموعة والاعلام الإلكتروني يكون صالحا لهذا الزمن وليس للأزمنة التي مضت وترفع للسلطتين ويتم إقرارها للصالح العام دون ان تتفاخر سلطة على سلطة وأن يلتفت أعضاء السلطتين بصورة فعلية وواقعية لمشاكل البلاد والعباد التي زادت ولا حل لها وان يتركوا التصريحات والكلام الإعلامي لأنه بات مثل المقرر الذي لا يتغير مع كل مجلس وكل حكومة، واتركوا الصراع بينكم لان المواطن تعب وهلك من ادائكم الذي بات كله «سلق» وصراعكم النيابي الحكومي بات واقعه بالآية رقم «53» من سورة المؤمنون «بسم الله الرحمن الرحيم «فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون» صدق الله العلي العظيم».

والحين وانا أتمنى أن ينتهي زمن السلق و«أسْلق» ان يكون لدينا مجلس أمة متضامن من اجل الكويت وأهلها وحكومة رشيدة تعمل بجد وحق من اجل تقدم ورفاه المواطن وان ينتبه أعضاء السلطتين الكرام لمشاكل الوطن والمواطن من حيث التعليم المتردي والتطبيب الذي لفظ الصحة والشوارع التي باتت هما للمواطن مع كل زخة مطر والغالي وزير التجارة الجديد الذي كرسيه ما صار حار اول تصريح له عن الدين العام والضرائب بدل ما يقول إن الحكومة الرشيدة لديها اجندة لمحاربة الفساد وانهاء الغلاء الذي أهلك المواطنين، واننا سوف نراقب الطماعين الذين يمصون دم المواطن واننا سوف نعمل لتطبيق الاتفاقية الدولية لمنع الاحتكار بدل القيمة المضافة، وكأن معاليك نسى او تناسى اتفاقية منع الاحتكار وذكرت القيمة المضافة بس؟ يا سمو الرئيس ابلغ وزراءك الكرام بالتريث والتأني بالتصريحات حتى يعرف مداخل وزارته ومخارجها ومن عقب يصرح لكون تصريحاتهم تضر بالحكومة جميعها لكون الحكومة متضامنة وأسْلق حجي للإعلام موزين، والحين وما ظل عندي سوى الدعاء لرب البيت العتيق أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وشر ومن سلق الأمور لكون المسلوق يعطى للمرضى وليس الاصحاء، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: صحيح معالي وزير الاشغال الجديد يبي يجمع ماي المطر؟ الجواب ممكن ان اتبع نظرية اهل الكويت أول في بيوت الطين يحطون شراع من السطح واصل للبرجة، بس السؤال وين السطح ووين البرجة؟ وأنت يا مواطن اعقل واركد لان كرسي الوزارة مو مثل كرسي الدعاية والاعلان ويوووز عن الخبال.

