تحولات إيجابية في القضية الإسكانية

آراء

في بارقة أمل جديدة بحل مشكلة الاسكان التي استعصت على الكثير من الوزراء السابقين أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، صدور قرار مجلس الوزراء في شأن تخصيص منطقة جنوب القيروان لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمساهمة في حل القضية الإسكانية.

إن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ارض منطقة جنوب القيروان وتحرير هذه المنطقة تمهيداً لتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لا شك انه دليل على حرص جميع الاطراف على معالجة الملف الاسكاني بشكل عاجل. كما أن هذه الخطوة المتمثلة في تخصيص أرض جنوب القيروان هي باكورة تعاون بنّاء لحلحلة هذه القضية بما يخدم المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية ممن يقفون في طوابير طويلة ولسنوات وهم ينتظرون حقهم في الرعاية السكنية، كما ان هذه الخطوة هي أولى نتائج التشكيل الحكومي الجديد لحل القضية الاسكانية ومن المتوقع ان يتسع هذا المشروع لنحو 2200 وحدة سكنية يستفيد منها 11000 مواطن ومواطنة.

أيضاً لا ننسى جهود الوزير العرو بعد توليه الحقيبة الوزارية الجديدة وزيارته لمدينة المطلاع السكنية والتي تعد الأضخم على مستوى مشاريع الدولة من حيث التصميم وتنفيذ الطرق والتقاطعات والانفاق الضخمة حيث أوصى بضرورة مواصلة بذل الجهود في جميع القطاعات للنهوض بآلية العمل في المؤسسة، والحرص على تطوير الأداء بعد ان كان سابقاً هناك غياب تام للتنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان مما عرقل تنفيذ خطط الإسكان بالمطلاع السكنية وتسبب في تأخير تصميم وتنفيذ الكثير من المشاريع الإسكانية نتيجة لتعدد وتداخل المسؤوليات والاختصاصات بين الجهات بالإضافة إلى الروتين المعقد الذي ينخر في جسد الجهاز الإداري للدولة .

ان الوزير العرو اعاد الينا الآن التفاؤل في حل مشكلة الانتظار الاسكاني والاهتمام بمدينة المطلاع لما لها من موقع استراتيجي حيث تحتاج الى اهتمام خاص لتتماشى مع رؤية الكويت الجديدة في المنطقة الشمالية. حيث كان سابقا التخبط في الجهاز الإداري المسؤول في تنفيذ مشروعات الإسكان والأسلوب غير العلمي منهجاً متبعاً، فسابقا كان الواقع الماثل أمامنا يشهد خططاً متنافرة لنماذج متعددة للإسكان بعضها يقوم به القطاع العام والآخر يضطلع به القطاع الخاص دون رابط أو خطة متكاملة تجمع بينهما، وأكثر من ذلك كانت التصريحات اللامعة البراقة لكبار المسؤولين عن وضع خطة تحل مشكلة الإسكان في خمس سنوات وأحياناً في عام واحد وبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في فترة وجيزة دون تنفيذ على ارض الواقع، والذي يقرأ هذه التصريحات يتصور أنه بالإمكان حل مشكلة الإسكان في عامين أو ثلاثة.

ومن الجهود المبذولة والعمل الاحترافي المستمر في عملية انتقاء أجمل التصاميم في مدينة المطلاع وطريق 245 المرتبط بطريق نواف الاحمد مرورا بطريق السالمي وانشاء درة الشمال بالتأكيد تعود ايضا الى قطاع التخطيط والتصميم الذي له دور كبير وفعال والمتمثل بجهود المهندس ناصر خريبط نائب المدير العام لقطاع شؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتطبيقه المعايير العالمية المتطورة في هذا المجال.

نهاية أتمنى أن تستمر تلك الجهود والخطوات المخلصة مدعومة بإرادة حكومية جادة تسعى إلى حل المشكلة الإسكانية التي أرقت الجميع.

