ريال مدريد «سوبر»

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أحرز ريال مدريد لقب الكأس السوبر الإسبانية للمرة الـ 12 في تاريخه اثر تغلبه على اتلتيك بلباو 2-0 في المباراة النهائية أول من امس على ملعب الملك فهد في الرياض.

وسجل الكرواتي لوكا مودريتش (38) والفرنسي كريم بنزيمة (52 من ركلة جزاء) هدفي ريال مدريد. واقترب ريال مدريد من حيث عدد الالقاب من غريمه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب 13 مرة.

واللقب هو الاول لريال مدريد منذ عودة مدربه السابق الايطالي كارلو انشيلوتي لتدريبه الصيف الماضي. وكان انشيلوتي توج خلال الفترة الاولى لتوليه تدريب الفريق الملكي بأربعة القاب بينها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للاندية وكأس اسبانيا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات للصحافيين عقب النهائي «تركت ريال مدريد وهو في حقبة والآن عدت مع جيل مختلف. يوجد الكثير من اللاعبين المميزين حاليا. هذا الفريق لا يقف على لاعب أو مدرب معين». وفي السياق ذاته، أبدى لوكا مودريتش، سعادته بالفوز بلقب السوبر قائلا «سعداء جدا بتحقيق هذه البطولة. هدفنا في كل موسم هو تحقيق البطولات وفخورون بما حققناه اليوم». وأضاف «لازلت قادرا على تقديم الكثير مع ريال مدريد. قضيت هنا 9 سنوات حققت خلالها 18 بطولة».

وكان ريال مدريد تغلب على غريمه التقليدي برشلونة 3-2 في نصف النهائي، في حين قلب بلباو تخلفه امام اتلتيكو مدريد الى فوز 2-1. وسيطر ريال مدريد متصدر الدوري المحلي، على مجريات اللعب في حين اعتمد بلباو خطة دفاعية محكمة وعلى شن الهجمات المرتدة معتمدة على سرعة مهاجميه ايناكي وليامس واويهان سانسيت. وتابع ريال مدريد عروضه القوية في الاونة الاخيرة حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في اخر 20 مباراة في مختلف المسابقات. وتلقى بنزيمة تمريرة من البرازيلي رودريغو سددها على حدود منطقة الجزاء حولها حارس بلباو أوناي سيمون لركلة ركنية بأطراف أصابعه (18). وتدخل حارس اسبانيا الاول مجددا للتصدي لمحاولة البرازيلي كاسيميرو الزاحفة (27). وأثمر ضغط ريال مدريد هدفا أول عندما قام البرازيلي رودريغو بمجهود فردي رائع على الجبهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبل ان يمرر كرة باتجاه مودريتش فأطلقها لولبية من مشارف المنطقة عانقت شباك بلباو (38).

وبات مورديتش افضل لاعب في العالم عام 2018، اللاعب الاكبر سنًا بعمر السادسة والثلاثين يسجل هدفًا في نهائي الكأس السوبر الاسبانية.

وحاول بلباو التخلص من ضغط ريال مدريد، لادراك هدف التعادل من هجمة مرتدة قبل نهاية الشوط الأول لكن تسديدة سانسيت علت مرمى البلجيكي تيبو كورتوا (45).

ونجح ريال مدريد في مضاعفة تقدمه مطلع الشوط الثاني عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الحكم المساعد بالفيديو اثر لمسة يد من المدافع يراي الفاريس داخل المنطقة فانبرى لها بنزيمة (52). ورفع بنزيمة رصيده في صفوف ريال مدريد الى 303 اهداف.

ولاح الامل لبلباو بامكانية تقليص الفارق لدى احتساب ركلة جزاء لصالحه اثر مخالفة من مدافع ريال مدريد البرازيلي ايدر ميليتاو لكن راوول غارسيا اهدر ركلة الجزاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق بعد تصد رائع لكورتوا بقدمه.

وشارك الظهير الايسر البرازيلي المخضرم مارسيلو في نهاية المباراة ونجح في احراز لقبه الثالث والعشرين في صفوف ريال مدريد ليعادل رقم اسطورة النادي فرانسيسكو خنتو.

وكان مارسيلو انضم الى صفوف ريال مدريد عام 2007 قادمًا من فلوميننسي البرازيلي وتوج بطلا للدوري الاسباني في أول موسم مع فريقه الجديد.

ومن أبرز القاب مارسيلو مع ريال مدريد تتويجه بدوري ابطال اوروبا 4 مرات وببطولة اسبانيا خمس مرات، علما بأن عقده مع فريق العاصمة الاسبانية ينتهي في 30 يونيو المقبل.

