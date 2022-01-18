أتالانتا في خدمة ميلان

دوليه

أهدى أتالانتا نظيره ميلان فرصة كبيرة لخطف الصدارة من انتر بعدما أجبر الـ «نيراتسوري» على التعادل 0-0 في قمة المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي على أرض الاول في برغامو أول من أمس. ودخل إنتر الى اللقاء بعد فوزه بكأس السوبر الإيطالية على حساب يوفنتوس 2-1 بعد التمديد في منتصف الأسبوع، وكان يمتلك فرصة ذهبية لتعزيز موقعه في الصدارة الى أربع نقاط عن ميلان الثاني الذي خاض مباراته في هذه المرحلة في وقت متأخر مساء أمس امام سبيتسيا، لكن يملك انتر مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين امام بولونيا.

وتعيّن على بطل إيطاليا مواجهة فريق صعب المنال يتجه للموسم الثاني على التوالي لاحتلال احد المراكز الاربعة الاوائل في الترتيب، وهو أتالانتا، لكنّ الأخير يعاني على ارضه حيث حصد 12 نقطة فقط على أرضه هذا الموسم.

وبتعادلهما، بقي انتر في الصدارة مع 50 نقطة لكنه يواجه خطر انهاء المرحلة بالمركز الثاني في حال فوز ميلان. بينما يحتل اتالانتا المركز الرابع برصيد 42 نقطة بفارق نقطة عن نابولي. علمًا أنّ أتالانتا يملك ايضًا مباراته مؤجلة امام تورينو من المرحلة العشرين.وجاء الشوط الاول سلبيا في الاداء والنتيجة الا انه تميّز بوتيرة عالية، حيث تمكن أتالانتا من اقلاق راحة انتر بعض الشيء والضغط عليه وصولا الى اجباره على ارتكاب الهفوات في منطقته وقام مدرب انتر سيموني انزاغي بسلسلة تبديلات أملا في تعزيز خطي الوسط والهجومي مشركًا التشيلي أرتورو فيدال مكان التركي هاكان تشالهانوغلو والهولندي دنزل دمفريس مكان ماتيو دارميان والأرجنتيني خواكين كوريا بدلاً من سانشيز. وكاد البديل فيدال ان يخطف هدف الفوز لانتر من تسديدة صاروخية لكنها جاءت بين يدي حارس اتالانتا (76)، واستمر الاخذ والرد بين الفريقين لكن من دون قدرة احدهما على هزّ الشباك لتنتهي المباراة بتعادل سلبي. وقاد البرتغالي سيرجيو أوليفيرا في أول ظهور له مع روما فريقه الى الفوز على حساب كالياري 1-0. وسجّل أوليفيرا ركلة جزاء في الدقيقة 33 في ستاد أولمبيكو بعد لمسة يد على البرازيلي هنريك دالبرت بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد «في أيه أر». وتقدم فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى المركز السادس برصيد 35 نقطة.

وكان باستطاعة كالياري الخروج من منطقة الهبوط لو حقّق فوزه الثالث تواليًا، حيث يتخلف بفارق نقطتين عن منطقة الامان بعدما كان قد تعادل فينيتسيا امام إمبولي 1-1 ليحتل الأول المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة. بينما اصبح في رصيد إمبولي 29 نقطة في المركز الحادي عشر. من جهة أخرى، سجل المهاجم التشيكي أنتونين باراك ثلاثية من رباعية فريقه فيرونا في مرمى ساسوولو وقاده للفوز 4-2.

وصعد فيرونا للمركز العاشر برصيد 30 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن ساسوولو صاحب المركز الثاني عشر.

