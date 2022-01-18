تعادل مخيِّب لمرسيليا

دوليه

خرج مرسيليا بتعادل مخيّب على أرضه على ملعب «استاد فيلودروم» من مواجهته امام ليل حامل اللقب المنقوص عدديا بعد تعادلهما 1-1 في المرحلة 21 من الدوري الفرنسي. ويحتل مرسيليا المركز الثالث في الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن نيس الثاني والذي كان قد افتتح المرحلة الجمعة بفوزه على نانت 2-1 وبفارق 13 نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر. وأهدر مرسيليا فرصة التساوي مع خصمه على مركز الوصافة، لكنه يعوّل على ورقة اخرى في هذا المجال كونه يملك مباراة اقل. بدوره، يحتل ليل المتراجع المركز العاشر برصيد 29 نقطة. ومنح الهولندي سفن بوتمان التقدم لليل (15) لكن الحكم طرد له بنجامان اندريه لحصوله على بطاقتين صفراوين في غضون دقيقتين (30 و32) ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وبعد محاولات عدة من اصحاب الارض، نجح الدولي التركي تشنغيز أوندير في أنقذ اصحاب الارض من الخسارة بهدف قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة (75). وعاد رين إلى نغمة الانتصارات مكتسحاً ضيفه بوردو المنقوص 6-0.

وأنهى رين سلسلة من ثلاث هزائم توالياً في الـ «ليغ1»، فيما لعب بوردو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 اثر طرد لاعب وسطه المالي إيسوف سيسوكو بعد تلقيه بطاقتين صفراوين. وتقدم رين للمركز الرابع في الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد بوردو المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية عند 17 نقطة في المركز السابع عشر. من جهة اخرى، حقّق موناكو فوزًا عريضًا على حساب كليرمون 4-0 على ملعب «لويس الثاني» ليتقدم الى المركز الخامس بفارق ست نقاط عن نيس الثاني، حيث يملك فريق الإمارة في رصيده 33 نقطة. كما فاز ستراسبورغ على مونبلييه 3-1 لينتزع الاول المركز السابع من الثاني برصيد 32 نقطة مقابل 31 للاخير.وحقّق ليون انتصاره الاول بعد خمس مباريات بلا فوز وذلك على حساب مضيفه تروا 1-0.

