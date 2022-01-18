كلوب سعيد بالفوز على برينتفورد

دوليه

تحدث الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على انتصار فريقه على حساب برينتفورد 3-0 أول من امس، وعلق على مشاركة لاعبيه في كأس الأمم الإفريقية. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع «بي بي سي»: «من غير المريح اللعب أمام برينتفورد، يلعبون دائمًا بصورة مختلفة».

وأضاف: «الطريقة التي لعبوا بها أمامنا صعبة للغاية، كانت هناك الكثير من اللحظات التي تواجدت خلالها الكرة في الهواء (الكرات الطولية)، وعندما تواجدت على الأرض، كان يتوجب علينا بدء لعب كرة القدم».

وزاد: «لم يكن الأمر انسيابيًا، من الوارد أن تساهم الكرات الثابتة في منح التقدم كما حدث اليوم، ربما كنا قادرين على التسجيل قبلها، ولكن سجلنا بعدها هدفين رائعين». وتابع: «لسوء الحظ عانى أليكس أوكسليد تشامبرلين من إلتواء في الكاحل، أمل أن لا تكون الإصابة خطيرة، ولكن تلك اللقطة من ظلال المباراة».

وواصل: «قدمنا مستوى جيدا في الكرات الثابتة (في الدفاع أمام برينتفورد)، وتحلينا بالصبر ولم نفقد التركيز، يتوجب علينا دائمًا التمتع بالرغبة حتى لو لم تسر الأمور في صالحنا، علينا تغيير الأجناب واللعب بسرعة وكل تلك الأمور، سيطرنا بصورة واضحة على الشوط الثاني، وهذا أمر جيد».

