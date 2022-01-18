بداية قوية لنادال وأوساكا

دوليه

بعد طي صفحة مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش من عدمها وترحيله من ملبورن على خلفية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، انتقل التركيز الى المنافسات في أرضية الملعب حيث حقق كل من الإسباني رافايل نادال واليابانية ناومي أوساكا بداية قوية في مستهل مشوارهما في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، فيما اضطرت التونسية أنس جابر الى الانسحاب بسبب الإصابة.

وبدأ نادال المصنف سادساً مشواره في أولى البطولات الأربع الكبرى بقوة من خلال فوزه السهل امس على الأميركي ماركوس جيرون 6-1 و6-4 و6-2.

واحتاج الإسباني البالغ 35 عاماً إلى ساعة و49 دقيقة لحسم بطاقته إلى الدور الثاني في هذه البطولة التي خسرت بطلها ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً بعد ترحيله أول من امس من ملبورن على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسلوكه الخاطئ في عملية دخوله إلى أستراليا قبل الغاء تأشيرته على دفعتين.

وكان نادال راضياً عما قدمه في أول مبارياته في ملبورن بارك، قائلاً «مستواي يتحسن. من الصعب القول أين أصبحت مقارنة بأفضل مستوياتي. يجب التعامل مع الأمر كل يوم على حدة وأن أتقبل بأن الأمور ليست جيدة طيلة الوقت، مع الإبقاء على إيجابيتي من أجل اللعب بطاقة جيدة.». ومرت 13 ستة منذ تتويج «الماتادور» بلقبه الوحيد في ملبورن عام 2009، رغم وصوله بعد ذلك الى المباراة النهائية أربع مرات.

وسيكون الاختبار التالي للإسباني في مواجهة الفائز من مباراة الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس والألماني يانيك هانفمان.

وفي أبرز النتائج عند الرجال، بلغ الدور الثاني الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع بفوزه على الأميركي براندون ناكاشيما 4-6 و6-2 و7-6 (7-5) و6-3، والكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر بفوزه على الصربي لاسلو دييري 7-6 (7-3) و6-4 و3-6 و7-6 (7-3). وعند السيدات، بدأت أوساكا المصنفة 13 حملة الدفاع عن لقبها بشكل جيد من خلال الفوز على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-3 و6-3، فيما انسحبت جابر المصنفة تاسعة قبل مباراتها في الدور الأول مع الإسبانية نوريا باريساس بسبب إصابة في الظهر بحسب ما أعلن المنظمون.

وسبق لجابر أن انسحبت الأسبوع الماضي من مباراتها في الدور ربع النهائي لدورة سيدني أمام الاستونية أنيت كونتافيت نتيجة إصابة في أسفل الظهر كانت السبب في انسحابها أيضاً أمس. وقالت التونسية في حسابها على تويتر «للأسف، اجبرت اليوم على الانسحاب من مباراتي في الدور الأول لبطولة استراليا المفتوحة. تعرضت لإصابة في ظهري الأسبوع الماضي في سيدني. قمت بكل شيء كي أكون جاهزة واعتقدت بأني سأتعافى في الوقت المناسب للمشاركة هنا». وتابعت «للأسف، الألم ما زال موجوداً واللعب بهذه الظروف قد يهدد موسمي بأكمله».

