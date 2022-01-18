فينيكس عزَّز صدارة «الغربية»

دوليه

عزز فينيكس صنز صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام، وذلك بعدما قاده ديفن بوكر وجافايل ماكغي للفوز على فريق مسقط رأسيهما ديترويت بيستونز 135-108 أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ونجح بوكر في 11 من محاولاته الـ14 الأولى وماكغي في 9 من أصل 10، لينهي الأول اللقاء بـ30 نقطة في غضون ثلاثين دقيقة، والثاني بـ20 أمام عائلتيهما وأصدقائهما في ميشيغن التي يتحدر منها اللاعبان.

وعلى غرار بوكر، تألق ماكغي (من فلينت) أمام عائلته والكثير من الأصدقاء، مستفيداً على أكمل وجه من الفرصة التي أتيحت له بعد تعرض لاعب الارتكاز الأساسي دياندري أيتون لالتواء في الربع الأول من اللقاء. وحقق لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير عودة موفقة الى فريقه يوتا جاز الذي غاب عنه لخمس مباريات متتالية بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك بقيادته للفوز على دنفر ناغتس 125-102. وفي مباراة أخرى، فاز هيوستن روكتس على ساكرامنتو كينغز 118-112 بفضل 23 نقطة و14 متابعة لكريستيان وود وسلة حاسمة لإيريك غوردون في آخر 12.5 ثانية.

