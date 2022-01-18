«كورونا» يؤجل «السوبر»

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تسببت إصابة عدد من لاعبي النادي العربي بفيروس كورونا في تأجيل كأس السوبر التي كان من المفترض أن تقام مساء أمس بين العربي والكويت على ستاد جابر الدولي.

وأعلن اتحاد الكرة على لسان نائب رئيس لجنة المسابقات سالم سعدون عن تأجيل المباراة «بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريقين».

وأكد سعدون عبر الحساب الرسمي للاتحاد أن الأهم هو سلامة اللاعبين والقائمين على تنظيم المباراة، مشيراً إلى أن لجنة المسابقات، ستحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق. وطالب الجماهير التي حجزت تذاكرها بضرورة الاحتفاظ بها، حتى يتسنى لهم الدخول بعد تحديد الموعد الجديد للمباراة.

وكان النادي العربي كشف عن إصابة 10 من لاعبيه هم: السوريان علاء الدالي ومارديك مارديكيان، والكرواتي جوسيب كنيزيفيتش، وعيسى وليد، وعلي خلف، وجمعة عبود، وسلطان العنزي، وعبدالعزيز السليمي، وعبدالرحمن الشرهان، وسلمان العوضي، بالإضافة إلى إداري الفريق عيسى أشكناني، اختصاصي التأهيل والإعداد البدني توماس أورودا.

ودفع هذا الأمر رئيس نادي الكويت خالد الغانم إلى مطالبة الاتحاد بتأجيل اللقاء من خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي على موقع «تويتر».

وقال الغانم: «تلقيت قبل قليل اتصالا من رئيس النادي العربي عبد العزيز عاشور، يسألني عن موقف الكويت من إمكانية تأجيل المباراة، بعد ثبوت إصابة 10 لاعبين بكورونا، وأبلغته بأن نادي الكويت يتمنى الشفاء لجميع المصابين، ولا مانع من تأجيل المباراة، فليس من العدل أن يخوض العربي المباراة في مثل هذه الظروف».

وأكد أن نادي الكويت خاطب الاتحاد لتأجيل المباراة، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص، مشيراً إلى أنه «إذا لم يتم تأجيل المباراة، فسيعلن نادي الكويت انسحابه احتراما للنادي العربي وجماهيره».

وكشف الغانم عن وجود اصابتين بفيروس كورونا في صفوف نادي الكويت، احداهما للاعب الوسط شريدة الشريدة.

بدوره، توجه رئيس النادي العربي عبد العزيز عاشور بالشكر إلى الغانم على «تعاونه وتفاعله وموافقته على تأجيل المباراة، وهذا يدل على روح المنافسة الشريفة لديه».

وطالب عاشور الاتحاد بتأجيل مباراة الأخضر مع التضامن في كأس ولي العهد المقرر لها يوم الجمعة المقبل، متمنياً من الاتحاد النظر لها الموضوع بأهمية كبرى لأنه يتعلق بصحة اللاعبين والإداريين والفنيين وأهاليهم.

