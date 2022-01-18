اليرموك والجهراء يواجهان الشباب والفحيحيل في انطلاق كأس ولي العهد

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تنطلق اليوم النسخة التاسعة والعشرون من بطولة كأس ولي العهد بإقامة مباراتين ضمن الدور التمهيدي، يلتقي في الأولى اليرموك مع الشباب في الساعة 04:25 مساءً على ستاد نادي الكويت، ويلتقي في الثانية الجهراء مع الفحيحيل في الساعة 07:25 مساءً على ستاد عبدالله الخليفة. ويلتقي الفائز من مباراة اليرموك والشباب مع الكويت حامل اللقب والذي جنبه نظام البطولة خوض الدور التمهيدي، فيما يلتقي الفائز من مباراة الجهراء والفحيحيل مع الفائز من لقاء خيطان وكاظمة الذين يلتقيان غداً في الدور ذاته ضمن المجموعة الأولى.

كما يلعب غداً ضمن المجموعة الثانية، الساحل مع النصر، وتستكمل المباريات الخميس بمواجهتي القادسية مع السالمية، وبرقان مع الصليبخات، على أن تختتم الجمعة بمباراة العربي مع التضامن. ويتقاسم الكويت والقادسية الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بـ 9 ألقاب لكل منهما بفارق لقبين عن العربي، مقابل لقبين للسالمية، ولقب واحد لكاظمة.

