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إصابة المطوع بالفيروس

راشد خلف
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الثلاثاء 18 يناير 2022

أعلن نادي القادسية إصابة قائد ونجم الفريق بدر المطوع بفيروس كورونا، وسط تزايد عدد اللاعبين المصابين بالفيروس في الأيام الأخيرة، بعد ارتفاع الحالات المسجلة في البلاد بالفترة الأخيرة. وتأتي إصابة المطوع قبل مواجهة القادسية المرتقبة مع السالمية في الدور التمهيدي لكأس ولي العهد بعد غد الخميس. وكتب اللاعب على حسابه الشخصي في موقع «تويتر» بعد تأكيد إصابته: « شكراً لكم جميعاً على مشاعركم الطيبة و الحمد الله على كل حال». وفي حال ارتفاع عدد المصابين في النادي فإن الأصفر قد يطالب بتأجيل المباراة، خصوصاً أن اتحاد الكرة طلب من الأندية ضررة عمل فحوصات PCR قبل المباريات، تثبت خلو اللاعبين من فيروس كورونا.


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