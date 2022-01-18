مقعد مباشر للكويت في «أبطال آسيا 2024»

محلية

أوقعت قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي التي سحبت في كوالالمبور أمس العربي في الثانية إلى جانب أندية: الرفاع البحريني، وشباب الخليل الفلسطيني، وظفار العماني، في حين وقع الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب الأنصار اللبناني، والسيب العماني، وجبلة السوري. أما المجموعة الثالثة فضمت أندية الرفاع الشرقي البحريني، والنجمة اللبناني، وتشرين السوري، وهلال القدس الفلسطيني.

ويشارك الأخضر في البطولة بصفته بطل الدوري المحلي للموسم الماضي، بينما يدخل الأبيض المسابقة بعد استبعاد الأندية الأردنية واليمنية من البطولة التي يشارك فيها هذا الموسم 40 فريقا، مقسمين على 5 مناطق، وخُصصت المجموعات الأولى والثانية والثالثة لمنطقة غرب آسيا.

يذكر أن الاتحاد البحريني لكرة القدم تقدم بطلب استضافة مباريات مجموعتي الرفاع والرفاع الشرقي، ولم يتلق الرد حتى الآن، حيث ينتظر الاتحاد الآسيوي وصول باقي الطلبات، لتحديد البلد المستضيف.

من جانب آخر، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن آلية توزيع المقاعد في بطولاته بدءًا من العام 2024، ومنح الاتحاد الآسيوي الكويت مقعداً مباشراً في دوري الأبطال، ومقعدين في كأس الاتحاد الآسيوي، لتعود بذلك الأندية الكويتية للمسابقة الأقوى في القارة بعد غيابها لفترة طويلة.

