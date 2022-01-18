«أزرق اليد» يبدأ مشواره الآسيوي أمام الأردن

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يسعى منتخب كرة اليد إلى تحقيق بداية قوية عندما يلتقي نظيره الأردني في 02:00 ظهر اليوم ضمن المجموعة الأولى في البطولة الآسيوية التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية حتى 31 يناير الحالي، ويلعب اليوم أيضا في المجموعة ذاتها سنغافورة مع كوريا الجنوبية، فيما يلعب في المجموعة الثانية السعودية مع الهند، وإيران مع استراليا، وفي المجموعة الثالثة يلعب العراق مع الامارات، وقطر مع عمان، في حين يلعب في المجموعة الرابعة والأخيرة أوزبكستان مع هونغ كونغ، والبحرين مع فيتنام.

وينص نظام البطولة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (السويد وبولندا 2023) على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام الدوري من مجموعتين على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. وتتأهل الفرق الأربعة التي تبلغ نصف النهائي إلى نهائيات كأس العالم. ويدرك الجهاز الفني لـ»أزرق اليد» أهمية مباراة اليوم التي تشكل انطلاقة الفريق في البطولة إذ سيمنحه الفوز دفعة كبيرة لمواصلة التقدم في البطولة خصوصاً أن الفريق بانتصاره اليوم سيقطع نصف الطريق للتأهل إلى الدور المقبل حيث يملك الأزرق الأفضلية على منتخب سنغافورة بينما ستكون مهمته صعبة أمام المنتخب الكوري الجنوبي القوي.

واستعد الأزرق للبطولة بصورة مميزة باقامة معسكريين تدريبيين الأول في صربيا والثاني في قطر قبل انطلاق البطولة بايام قليلة وهو ما يجعل المسؤولية كبيرة على الفريق بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش الذي يأمل في تحقيق أفضل النتائج والتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وعانى الفريق من اصابة اكثر لاعب خلال الفترة الماضية لكنه سيفتقد لحارس مرماه المتألق علي صفر الذي عاودته الاصابة خلال تدريبات الفريق وسيغيب عن لقاء اليوم.

