loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اليرموك والساحل في «سلة الأولى»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 18 يناير 2022

يسعى اليرموك إلى تحقيق الفوز اليوم عندما يلتقي الساحل في 07:30 مساء في افتتاح القسم الثاني من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، كما يلعب أيضاً اليوم الشباب مع منتخب الشباب في 05:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وكان النصر تصدر القسم الاول من الدوري برصيد 12 نقطة، يليه العربي 11 نقطة، ثم اليرموك 10 نقاط، والشباب 9 نقاط، ثم الصليبخات 8 نقاط، يليه الساحل 7 نقاط، واخيراً التضامن 6 نقاط.
في المباراة الاولى، التي تجمع اليرموك مع الساحل يبدو الاول اقرب للفوز نظراً الى الفوارق الفنية الكبيرة بين الطرفين لا سيما من جانب المحترفين اذ يملك اليرموك محترفان في حين لا يملك الساحل اي محترف اذ لم تقم الادارة بتدعيم صفوفه بأي لاعب اجنبي هذا الموسم.
وفي المباراة الثانية، يسعى الشباب الى تحقيق الفوز على منافسه منتخب الشباب في مباراة تعتبر ودية نظراً لان مباريات منتخب الشباب لا تدخل في حسابات النقاط.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة