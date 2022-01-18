اليرموك والساحل في «سلة الأولى»

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يسعى اليرموك إلى تحقيق الفوز اليوم عندما يلتقي الساحل في 07:30 مساء في افتتاح القسم الثاني من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، كما يلعب أيضاً اليوم الشباب مع منتخب الشباب في 05:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وكان النصر تصدر القسم الاول من الدوري برصيد 12 نقطة، يليه العربي 11 نقطة، ثم اليرموك 10 نقاط، والشباب 9 نقاط، ثم الصليبخات 8 نقاط، يليه الساحل 7 نقاط، واخيراً التضامن 6 نقاط.

في المباراة الاولى، التي تجمع اليرموك مع الساحل يبدو الاول اقرب للفوز نظراً الى الفوارق الفنية الكبيرة بين الطرفين لا سيما من جانب المحترفين اذ يملك اليرموك محترفان في حين لا يملك الساحل اي محترف اذ لم تقم الادارة بتدعيم صفوفه بأي لاعب اجنبي هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية، يسعى الشباب الى تحقيق الفوز على منافسه منتخب الشباب في مباراة تعتبر ودية نظراً لان مباريات منتخب الشباب لا تدخل في حسابات النقاط.

