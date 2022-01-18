تعديل قانون هيئة الرياضة.. علامة استفهام؟

محلية

طالعتنا بعض الصحف اليومية بمقترح لقانون جديد مقدم من خمسة نواب أفاضل بمجلس الامة بغرض تعديل بعض مواد قانون انشاء هيئة الرياضة واعطائها الاستقلالية التامة لادارة شؤون الرياضة.... الخ. الا ان هناك امورا استوقفتني وابدى الكثير من القيادات الرياضية الاهلية التي التقيت بها او اتصلنا مع بعض لمناقشتها (عن بعد؟) أبدوا استغرابهم وعدم قناعتهم بما جاء ببعض بنود التعديلات الجديدة وان كان بعضها منطقيا وايجابيا خصوصا عندما نعطي مدير هيئة الرياضة القوة بأن يكون نائبا لرئيس مجلس الادارة بدلا من وكيل مساعد من احدى الوزارات الممثلة بتشكيل مجلس الهيئة او بأن نضع عضوا من اصحاب الخبرة في هذا المنصب مع كل التقدير لهم. ان اكثر النقاط التي أعتقد انها غريبة علينا هي أن نعطي اللجنة الاولمبية الصلاحية او الحق في المشاركة في ادارة هيئة الرياضة وهي هيئة رياضية أهلية مستقلة (قرار دولي) ونضعها تحت امرة رئيس مجلس الادارة او الوزير المختص على هيئتي الشباب والرياضة؟ فرئيس اللجنة الاولمبية ليس له رئيس الا في المنظمات الخارجية (اللجنة الاولمبية الدولية). ان المقترح المكتوب على الورق لا يمكن تطبيقه على الواقع فاللجنة الاولمبية حسب نظامها العالمي مسؤولة عن تنظيم وادارة واعداد المنتخبات التي ستشارك بالبطولات المجمعة التي تمثل الدولة.... فقط. وانا اعلم أن هناك دولا لا تطبق هذه المبادئ بحذافيرها وتدير اللجنة الاولمبية الوطنية في دولها الرياضة الحكومية والاهلية (مثل قطر وبعض الدول العربية وبعض الدول الاوروبية وكوريا الشمالية... الخ). لقد عانينا لفترة طويلة من موضوع التدخل الحكومي في الشأن الرياضي الى ان وصلنا الى طريق مسدود اضطررنا فيه الى اعطاء الهيئات الرياضية الاهلية استقلاليتها... فكيف سندخل اللجنة الاولمبية في مجلس ادارة معين (مجلس هيئة الرياضة)؟ وارى ان هناك بعدا آخر لا احب ان اخوض فيه الآن بعد ان نجحت بعض الاندية والاتحادات في الحصول على استثمارات مالية قياسية في دعم ميزانية النادي والاتحاد... أعتقد ان هناك شيئا خفيا وغير واضح في هذا الشأن، وهل ستخضع ميزانيات الاندية والاتحادات الرياضية لمراقبة هذا الامر من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية ايضا؟ من غير.......؟ باختصار: هذه التعديلات تحتاج لنقاش مستفيض من الاندية والاتحادات الرياضية الاهلية قبل إقراره....

والله من وراء القصد.

