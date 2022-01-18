إنجاز عالمي لبوربيع في «الدراجات المائية»

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حقق المتسابق محمد بوربيع لقب «بطل أبطال العالم» بعد محافظته على صدارة الترتيب العام وتحقيقة المركز الثاني بفئة (برو جي بي) كبار المحترفين في منافسات الجولة الثالثة من بطولة ملك تايلند للدراجات المائية التي تقام حاليا تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات المائية. وقال رئيس لجنة الدراجات المائية في النادي البحري حسين دشتي ان هذا الإنجاز الذي حققه بوربيع يأتي تتويجا للجهود المبذولة من قبل المتسابق وطاقم الوفد المشارك في بطولة تايلند وما سبقها من بطولات في الولايات المتحدة وبولندا. واضاف دشتي ان بوربيع يعد اول متسابق عربي يحرز هذا اللقب واول بطل يحصل على اللقب مرتين على التوالي بعد تصدره للترتيب العام في ثلاث جولات قدم خلالها مستوى متميزا في السباق الذي شهد منافسة قوية بين المتسابقين الذين يمثلون 30 دولة. وأشار الى مشاركة المتسابقين والوفد في بطولة تايلند في ظل الظروف الصحية الراهنه لرفع علم البلاد عاليا وتحقيق الانجاز الذي سجل باسم دولة الكويت بفضل الدعم الكبير للهيئة العامة للرياضة ومجلس ادارة النادي البحري للوفد والمتسابقين.