الأهم.. الحفاظ على التأمينات

الاخيرة

لم أرَ شعباً يتسابق على الإضرار بنفسه وإغراق مركبه كما أرى في الكويت، فلم تبقَ مؤسسة حكومية توظف وتحفظ كرامة المواطن وترفع اسم الكويت كحال صندوق التنمية إلا وتم توجيه أسهم التشريعات المدمرة والمسامير لإفلاسها وإغراقها دون النظر لعواقب هذا التوجه المدمر قصير النظر على الدولة ورفاه الأجيال القادمة.

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تعتبر التأمينات في الكويت الأقل كلفة في العالم على منضويها والأكثر عطاء وكرماً في رواتبها ومزاياها وحفاظها على الحياة الكريمة للمتقاعد، لقد بدأ الضرب في التأمينات منذ وقت مبكر عبر المنح الحكومية الشعبوية التي لا تنتهي، فهناك المكرمات من الوزراء بإحالة أعداد كبيرة من المنضوين للتقاعد بعد ترقيات سريعة لتضخيم رواتبهم التقاعدية، تقابلها تشريعات شعبوية من النواب للدفع بالتقاعد المبكر فيتقاعد منضوو القطاع المعني وهم في عزِّ الشباب بعد أن يكونوا قد دفعوا دنانير قليلة عبر استقطاع 7?5% من رواتبهم ليحصدوا بعدها رواتب تقاعدية لعشرات السنوات القادمة، وكيف لصندوق أن يمتلئ بمعادلة كهذه؟ علماً بأن هذا ما تسبب في رفع سن التقاعد في الدول الأخرى لـ 70 سنة، إضافة إلى الموت المبكر لأسباب مختلفة من حوادث وأمراض لشباب فتتكفل التأمينات بأسرة المتوفى وأطفاله رغم أنه لم يدفع إلا القليل من الاشتراكات، لقد أفلست كثير من مؤسسات التقاعد في الغرب، واضطر كبار السن إمّا للعمل جرسونات في المطاعم وإما لاجئين في الشوارع، فهل هذا ما يريده أصحاب المطالب الشعبوية للتأمينات؟!...

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آخر محطة:

ما أهم كثيراً من توزيع أرباح التأمينات وضمن التحول من سياسة «الدولة المؤقتة» إلى «الدولة الدائمة» هو العمل الجاد للحفاظ على التدفقات المالية للتأمينات للأجيال الحاضرة والمستقبلية فالمتضرر الأكبر مما يحدث وما قد يؤدي لعجز التأمينات من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعداد المتزايدة للداخلين سوق العمل وللمتقاعدين الحاليين هم الشريحة الفقيرة والمتوسطة كونهم الأكثر حاجة للراتب التقاعدي، أما الأثرياء وكثير من المزايدين منهم فلديهم ما يكفيهم ويكفي أحفاد الجيل السادس من أبنائهم.

