الإمارات تنافس.. جمال وقوة

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اتجهت أنظار العالم، نحو مدينة لاس فيغاس الأميركية لمتابعة فعاليات اختيار ملكة جمال العام للمتزوجات لعام 2021. وتمكنت ديبانجالي كامسترا، أول متسابقة تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في المسابقة، من التنافس بين أفضل 3 متسابقات.

وخلال مسابقة الأزياء الوطنية، استعرضت كامسترا زيها المتلألئ المستوحى من الصقر الطائر الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من أنامل مصمم الأزياء الفنان الفلبيني كاري سانتياغو.

ويتميز الزي الذهبي بالكامل بجناحين على هيئة صقر مع قبعة للرأس تجسد شكل صقرٍ يحلق، إضافة إلى برقع مزين بالعملات العثمانية.

وشاركت كامسترا مقطع فيديو للزي، عبر حسابها على موقع «انستغرام»، وكتبت معلقة: «الصقر الذهبي، يمثل قوة ووحدة ورفاهية دولة الإمارات العربية المتحدة».

ورغم أن جائزة أفضل زي وطني ذهبت إلى ملكة جمال الهند، إلا أن كامسترا فازت عن فئة الزي الأكثر غرابة.

وأقيمت مسابقة ملكة جمال العالم 2021 في الفترة بين 9 و16 يناير 2022.

