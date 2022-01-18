السعودية.. اكتشاف أثري مذهل عمره 4500 سنة

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اكتشف علماء الآثار شبكة طرق سريعة في المملكة العربية السعودية عمرها آلاف السنوات. فقد أجرى باحثون من جامعة غرب أستراليا تحقيقًا واسع النطاق خلال العام الماضي، شمل مسوحات جوية بواسطة طائرات الهليكوبتر ومسح أرض وحفر وفحص صور الأقمار الصناعية. ووجد العلماء شبكة طرق عمرها 4500 عام، كما وجدوا مقابر قديمة محفوظة جيدًا تصطف على جانبي الطرق. وفي النتائج المنشورة في مجلة الهولوسين في ديسمبر، قالوا إن «الطرق الجنائزية» الممتدة لمسافات كبيرة في المناطق الشمالية الغربية في العلا وخيبر لم تخضع لبحث كبير حتى وقت قريب جدًا. وقال الباحث ماثيو دالتون لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية: «الناس الذين يعيشون في هذه المناطق يعرفون عنها منذ آلاف السنين. لكنني أعتقد أنها لم تكن معروفة للكثيرين حتى حصلنا على صور الأقمار الصناعية بطول انتشارها». وأشار دالتون إلى أن الطرق الجنائزية، التي شاهدها من طائرة هليكوبتر، امتدت لمئات بل ربما حتى آلاف الكيلومترات، مؤكدا أنها مشابهة لنفس الطرق الرئيسة التي يستخدمها الناس اليوم. وقالت الباحثة ميليسا كينيدي لـ «سي إن إن»: «هذه القبور يبلغ عمرها 4500 عام، ومازالت على ارتفاعها الأصلي، وهو أمر لم يسمع به أحد بالفعل». وأضافت «لذلك أعتقد أن هذا هو ما يميز السعودية بشكل خاص عن بقية المنطقة- هو مستوى الحفظ الذي لا يصدق».