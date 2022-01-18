رئيس «فايزر»: سنستأنف حياتنا الطبيعية.. قريباً

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اكد رئيس شركة «فايزر» العالمية لتصنيع الأدوية أن مسألة اختفاء فيروس كورونا لم تعد هي الشغل الشاغل للباحثين وإنما عودة الحياة إلى طبيعتها وهو ما أكد أن العالم سينعم به عما قريب.

وقال ألبرت بورلا في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية «سنتمكن قريبًا من استئناف الحياة الطبيعية ونحن في وضع جيد لتحقيق ذلك في فصل الربيع القادم». وأرجع بورلا سبب تفاؤله إلى ما أصبح لدى العالم من أدوات، بما في ذلك الاختبارات واللقاحات الفعالة للغاية حتى ضد «أوميكرون» إذ تحمي من خطر دخول المستشفى والموت، ناهيك عن تسويق العلاجات الأولى لهذا الوباء التي يمكن تناولها في المنزل. وأشار في هذا الإطار إلى أن عقار «باكسلوفيد» أثبت فعاليته في معالجة المعرضين للخطر الذين تم تشخيصهم بـ«كوفيد-19» متوقعا أن يمثل هذا العقار عنصرا مغيرا «لقواعد اللعبة في أنظمتنا الصحية».

وأوضح بورلا أنه لولا ظهور متحور «أوميكرون» لكان جدول التطعيم المكون من 3 جرعات، مع جرعة معززة سنويا هو المسار الصحيح، لكن هذا المتحور قلب الموازين بحسب قوله. وأضاف أن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى معززات أكثر تكرارًا أو لقاح جديد يتكيف مع «أوميكرون» مشيرا إلى أن شركته تختبر حاليا عدة سيناريوهات، بما في ذلك لقاح يستهدف «أوميكرون» ومتحورات أخرى وقال إنهم سيتخذون قرارًا بهذا الخصوص بحلول شهر مارس القادم، بناءً على الدراسات التي يقومون بها حاليا.

وردا على سؤال حول المناهضين للقاحات، قال بورلا إن الدافع الحقيقي لغالبية هؤلاء هو خوفهم من الحقن، وهناك أقلية من المتشددين الذين دأبوا عن نشر أخبار كاذبة عن اللقاحات.

من جهة ثانية قال بورلا لقناة «بي.إف.إم» التلفزيونية الفرنسية، إن فيروس كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة مقبلة. وأضاف «الموجة الحالية من الوباء يجب أن تكون الأخيرة التي تتطلب فرض قيود». وفيما يتعلق بأمان لقاح «كوفيد-19» بالنسبة للأطفال، أجاب بورلا بأنه «آمن وفعال»، حسبما نقلت وكالة «رويترز». في غضون ذلك واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء «كورونا» بينما خرج محتجون في كل من ألمانيا وهولندا رفضا للقيود وإجبارية التطعيم.

وقال موقع «ورلد ميتر» المتخصص في رصد الإحصاءات الخاصة بتفشي الوباء في دول العالم- إن أعداد الإصابات بلغت مساء الأحد 327 مليونا و486 ألفا و84 مصابا، بينما بلغت أعداد الوفيات 5 ملايين و555 ألفا و828 حالة وفاة.وتقدّر منظمة الصحة العالمية بأن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى 3، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات نتيجة الوباء. وفي أوروبا، تجمع آلاف الأشخاص في أنحاء ألمانيا للاحتجاج، بعضهم على قيود الحكومة لاحتواء فيروس كورونا في حين تظاهر آخرون ضد الحركات المناهضة للتطعيم. تزامن ذلك مع تصريحات لوزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أكد فيها أن التطعيم الكامل يتكون من 3 جرعات.وكانت مظاهرات مماثلة خرجت في عدة مدن أوروبية. ففي إيطاليا نُظمت عدة مظاهرات احتجاجا على جواز التطعيم وإلزامية اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما. وفي هولندا، احتشد آلاف المحتجين في شوارع أمستردام اعتراضا على إجراءات فرضتها الحكومة مع ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية جديدة.

