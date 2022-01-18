الجزائر و«الجامعة».. مباحثات استعداداً للقمة العربية

عربيات ودوليات

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس، استعدادات الجزائر لاستضافة القمة العربية خلال العام الحالي، بالإضافة إلى قضايا المنطقة العربية.وأوضح مصدر في الأمانة العامة للجامعة العربية أن «المسؤولين تناولا عملية الإعداد للقمة العربية التي ستستضيفها الجزائر العام الحالي، بما يؤمن لها فرص نجاح حقيقية».وأضاف: «سيقوم وفد من الأمانة العامة برئاسة السفير حسام زكي، بزيارة الجزائر اعتبارا من 17 يناير لمدة يومين، للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات اللوجيستية لعقد القمة».

