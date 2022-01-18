الحوثيون يهاجمون مطار أبوظبي بـ«مسيَّرات» مفخخة

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أبوظبي – الوكالات: أكدت شرطة أبوظبي، اندلاع حريق، صباح امس ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزنات «أدنوك»، مشيرة إلى أن «حادث حريق بسيط» وقع كذلك بمنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأعلنت الشرطة السيطرة على الحريق، الذي اندلع بالقرب من خزانات «أدنوك»، ما أدى إلى انفجار الصهاريج، لافتة إلى أنه أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين، إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد «أجسام طائرة صغيرة» يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار «درونز» وقعت في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق، وفق ما ذكرت وكالة «وام».

من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن رصده عدداً من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.وأضاف «رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام مسيرات من قبل ميليشيا الحوثي».

وبعد نشر بيان شرطة أبوظبي الأول بنحو 12 دقيقة، أعلن المتحدث باسم ميليشيات الحوثي، يحيى سريع عن بيان مرتقب بشأن «عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي»، وذلك عبر تغريدة على تويتر.

وكان الحوثيون المدعمون من ايران قد أعلنت خلال الأيام الماضية إنهم «سيصعدون ضد الإمارات» في أعقاب سيطرة «ألوية العمالقة» على مدينة شبوة اليمنية. وكان الحوثيون قد رفضوا السبت، دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن سفينة «روابي» التي ترفع العلم الإماراتي، حيث صادروها في مطلع يناير.

الى ذلك واصلت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، امس تحقيق المزيد من التقدم ميدانياً على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات جنوب مأرب شمال شرقي اليمن. فقد حاصرت قوات الجيش والمقاومة، الميليشيات الحوثية في تبة الفليحة، وضيقت الخناق عليها في معسكر أم ريش جنوبي مأرب. وتمكنت القوات الحكومية من التقدم خلال الساعات الماضية وتحرير مساحات واسعة من البلق الشرقي والمواقع الصحراوية المحيطة به باتجاه عقبة ملعاء بمديرية حريب.

من جهته أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة وألوية العمالقة جنوب مأرب، وبجبهة اليتمة في الجوف. وأشار في تغريدة على تويتر إلى وجود خسائر فادحة بصفوف الميليشيا مع تقدم العمالقة والجيش والمقاومة.

يذكر أن الألوية والجيش كانوا حققوا إنجازات عديدة خلال الأيام الماضية سواء في شبوة التي حررت كاملة، أو مأرب، حيث لا تزال المعارك والتقدم مستمرين، وسط ضربات جوية للتحالف تستهدف مواقع الحوثيين. ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

