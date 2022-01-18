loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«تبوك - 5».. مناورات سعودية - مصرية على حروب الجيل الخامس


تتواصل فعاليات مناورات تمرين «تبوك-5» بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات المسلحة المصرية شمالي المملكة العربية السعودية، والذي يهدف الى رفع مستوى التكامل بين البلدين وتوحيد مجالات التعاون العسكري وتعزيز قدرات القوات المشاركة في المناورات لمجابهة حروب الجيس الخامس. وقال مدير التمرين اللواء الركن خالد محمد الخشرمي، وفقاً لوكالة الانباء السعودية «واس» ان التمرين يسير وفق ما خطط له مسبقاً وبكل احترافية، حيث شهد تنفيذ عدد من المهام التدريبية المشتركة في عمليات الحرب النظامية وغير النظامة. وأشار الى ان التدريب تضمن عمليات التخطيط والتنسيق للعمليات المشتركة واستطلاع الحرب الحديثة، ونفذ عمليات الكمائن والاغارة والاستطلاع واستطاع لمنطقة العمليات باستخدام الطائرة من دون طيار وعمليات اقتحام جوي وقتال بالمناطق المبنية وتنفيذ تدريبات الانزال والانتشال والقفز المظلي التكتيكي والقفز الحر


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة