«تبوك - 5».. مناورات سعودية - مصرية على حروب الجيل الخامس

عربيات ودوليات

تتواصل فعاليات مناورات تمرين «تبوك-5» بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات المسلحة المصرية شمالي المملكة العربية السعودية، والذي يهدف الى رفع مستوى التكامل بين البلدين وتوحيد مجالات التعاون العسكري وتعزيز قدرات القوات المشاركة في المناورات لمجابهة حروب الجيس الخامس. وقال مدير التمرين اللواء الركن خالد محمد الخشرمي، وفقاً لوكالة الانباء السعودية «واس» ان التمرين يسير وفق ما خطط له مسبقاً وبكل احترافية، حيث شهد تنفيذ عدد من المهام التدريبية المشتركة في عمليات الحرب النظامية وغير النظامة. وأشار الى ان التدريب تضمن عمليات التخطيط والتنسيق للعمليات المشتركة واستطلاع الحرب الحديثة، ونفذ عمليات الكمائن والاغارة والاستطلاع واستطاع لمنطقة العمليات باستخدام الطائرة من دون طيار وعمليات اقتحام جوي وقتال بالمناطق المبنية وتنفيذ تدريبات الانزال والانتشال والقفز المظلي التكتيكي والقفز الحر

