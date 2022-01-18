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عربيات ودوليات

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وصول 3 دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية للعمل في «التعاون الإسلامي»


طهران – الوكالات: اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده امس أن ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين وصلوا إلى السعودية لشغل مناصب في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة. وأطلقت إيران والسعودية، اللتان قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما في 2016، محادثات مباشرة العام الماضي في وقت بدأت فيه الدول الكبرى محاولة إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون «وصل ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين إلى جدة لبدء عملهم في منظمة التعاون الإسلامي». وقالت إيران في ديسمبر إن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للعمل في المملكة.
وأفادت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية الإيرانية، بأن الدبلوماسيين الثلاثة وصلوا إلى جدة تباعاً خلال اليومين الماضيين، وبأن البعثة الإيرانية ستباشر مهامها بعد ست سنوات من الانقطاع. وتضم منظمة المؤتمر الإسلامي، ومقرّها جدة، 57 دولة في عضويتها، وتصف نفسها بأنها الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.


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