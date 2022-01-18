واشنطن تنفي رعاية «صفقة طاقة» بين لبنان وإسرائيل

عربيات ودوليات

واشنطن – بيروت – الوكالات: نفت الخارجية الأميركية صحة التقارير عن رعاية واشنطن صفقة في مجال الطاقة بين لبنان وإسرائيل، تنقل بموجبها إسرائيل كميات من الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسورية.

وكانت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية قد كذبت تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة واشنطن على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان، وأوضحت الوزارة أن اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها مع مصر تنص بشكل واضح على نقل الغاز من مصر عبر الأردن وسورية وصولا إلى لبنان.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة قالت السبت إنّ الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد، مشيرة إلى أن الغاز سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورّد عبر خط الأنابيب إلى سورية ومن هناك إلى لبنان.

ومطلع سبتمبر الماضي اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري على خريطة طريق لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور. ويعاني لبنان منذ سنوات أزمة حادة في توفير الكهرباء، تصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.

وأزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، وتسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.

الى ذلك انقطعت الكهرباء عن إذاعة لبنان الرسمية، بعد نفاد مادة المازوت التي تزود المحولات الكهربائية، وذلك في أحدث حلقة من أزمة وقود مستفحلة في هذا البلد.

وعلى وقع تقنين الإنترنت وتوقف العمل في مختلف مراكز البريد المخصصة لشبكات الاتصال في العاصمة اللبنانية، لأول مرة تصل أزمة تأمين مادة المازوت إلى وسائل الإعلام، وهذه المرة الى الإعلام الرسمي. وتوقفت إذاعة لبنان الرسمية عن البث بقسميها العربي والأجنبي بعد ظهر الأحد، بسبب فقدان مادة المازوت، من مولدات شركة الاتصالات وهيئة الاتصالات التي تغذي مبنى وزرة الإعلام الكائن من منطقة الصنائع المحاذي لشارع الحمرا في العاصمة بيروت.

ومع توقف إذاعة لبنان، أصبحت الوكالة الوطنية للإعلام التي تقع في المبنى عينه بلا كهرباء، واستمرت بالعمل على الرغم من كل الصعوبات إذ يتابع المحررون في الوكالة نقل الأخبار من منازلهم.

وقال مصدر معني في الوكالة الوطنية وفي وزارة الإعلام لموقع «سكاي نيوز عربية» إن وزارة الإعلام ومعها الإذاعة اللبنانية تغرق في الظلام بشكل كامل، وأن الإذاعة واجهت صعوبة في الاستمرار بالبث، أما الوكالة الوطنية فقد واصلت عملها المعتاد، حيث عمل الصحافيون من منازلهم.

