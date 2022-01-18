منفذ هجوم تكساس بريطاني «مضطرب نفسياً»

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عواصم – الوكالات: كشف مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «FBI» أن محتجز الرهائن الذي قُتل في معبد يهودي بتكساس مواطن بريطاني. وقال المكتب إن محتجز الرهائن يدعى مالك فيصل أكرم (44 عاما)، وإنه قُتل بعد إطلاق سراح أربعة رهائن بأمان مساء السبت.

من جانبه، أكد جالبرد شقيق أكرم في بيان أن أفراد الأسرة أمضوا ساعات «على اتصال بفيصل» أثناء احتجاز الرهائن وأنه على الرغم من أنه كان «يعاني مشكلات نفسية، فإنهم كانوا واثقين من أنه لن يؤذي الرهائن»، حسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الأميركية. كما ذكرت الأسرة أنها «لا تبرر أيا من أفعاله، وتود تقديم اعتذار صادق لضحايا هذا الحادث المؤسف»، مضيفة أن موت فيصل «دمرها».

واقتحم فريق إنقاذ رهائن تابع لـ«إف.بي.آي» مجمع بيت إسرائيل في مدينة كوليفيل الواقعة على بعد 26 كيلومترا شمال شرقي فورت وورث منهياً مواجهة استمرت عشر ساعات مع الشرطة. واحتجز المسلح أربع رهائن منهم الحاخام. وأُطلق سراح أحد الرهائن دون أن يصاب بأذى بعد احتجازه ست ساعات، ثم أطلق فريق «FBI» سراح الثلاثة الباقين بسلام.

من جهته ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن احتجاز الرهائن في كنيس كوليفيل بولاية تكساس بالعمل الإرهابي. وقال بايدن خلال زيارته مدينة فيلاديلفيا في ولاية بنسلفانيا، إن إدارته ما زالت لا تعرف كل الحقائق بشأن دوافع محتجز الرهائن في كنيس كوليفيل. وأضاف أنه لم تكن هناك متفجرات في الكنيس على الرغم من تهديد المهاجم بتفجير قنبلة، وكشف أن أكرم ربما يكون دخل الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع، وأنه اشترى سلاحا من الشارع.

من جهتها، قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، إن ما حدث في الكنيس اليهودي في كوليفيل تذكير بضرورة محاربة معاداة السامية والكراهية أينما وجدتا.

وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان «حتى الآن، لا مؤشر على ضلوع أي شخص آخر» في العملية موضحة أن المحققين يواصلون «تحليل الأدلة في الكنيس»، وأن التحقيقات مستمرة.

وقال مسؤول أميركي مطلع على الأمر لشبكة «إيه.بي.سي. نيوز»، إن محتجز الرهائن ادعى أنه شقيق عالمة الأعصاب الباكستانية عافية صديقي التي تقضي عقوبة السجن لمدة 86 عاما في الولايات المتحدة بعد إدانتها في عام 2010 بإطلاق النار على جنود وضباط مكتب التحقيقات الاتحادي ويطالب بالإفراج عنها.وعافية صديقي محتجزة في سجن اتحادي بمنطقة فورت وورث. وقالت محاميتها مروة البيلي لشبكة «CNN»: في بيان، إن الرجل ليس شقيق عافية صديقي.

وفي بريطانيا اعتقل مراهقان لصلتهما بمنفذ هجوم تكساس وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنهما سيبقيان محتجزين لاستجوابهما.

